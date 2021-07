Dans ce nouveau projet, mode et gaming se rencontrent. À l’occasion du 200ᵉ anniversaire du fondateur de Louis Vuitton, la marque de luxe française lance un jeu mobile appelé solennellement Louis: The Game. Le jeu sera disponible dès le 4 août sur iOS et Android.

Cette aventure mettra en scène la mascotte de la maison de couture, Vivienne, une poupée en bois habillée du logo floral de la marque. Les joueurs pourront explorer un mode coloré, dans lequel plusieurs quêtes les attendront. Élément inédit : des NFT seront intégrés au jeu. “Les générations sont désormais définies par la technologie, et non par l’âge. La meilleure façon d’engager les gens est de passer par le moyen qu’ils aiment”, a expliqué Michael Burke, le PDG de la marque.

Il y a fort à parier que les jetons non fongibles du jeu créeront un nouveau marché. En effet, permettant à n’importe qui de devenir propriétaire d’une œuvre numérique, les NFT ne sont identiques à aucun autre et apparaissent comme des objets de collection, tout comme ceux de luxe. “Nous entrons dans notre troisième siècle. Nous sommes impliqués dans quelque chose de plus grand que notre génération”, a déclaré Michael Burke.

Progressivement, les NFT sont au service de l’expérience des maisons de mode et de luxe. Cette année, la Fashion Week a également succombé à la tendance avec l’aide d’Arianee, spécialisé dans la création de passeports numériques via NFT pour les marques.