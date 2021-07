“Est-ce que vous avez déjà eu envie de tweeter, mais sans tweeter pour tout le monde ?” a demandé le 1er juillet Andrew Courter, concepteur de produits chez Twitter. Cette question fut accompagnée de deux nouveaux concepts : les “Amis Proches” et les “Facettes”. Pour le moment, ce sont seulement de simples idées envisagées par l’entreprise, mais de nombreux utilisateurs semblent déjà séduits. Ils pourront, comme le propose souvent le réseau social, donner leur avis sur ces concepts.

“Nous explorons un tas de nouvelles manières de contrôler les personnes qui peuvent voir vos tweets. Nous vous présentons deux nouvelles idées (que nous ne mettons pas encore en place)”, explique Andrew Courter.

“Amis Proches” pour avoir une timeline alternative

De la même manière que les stories réservées aux amis proches sur Instagram, Twitter étudie la possibilité d’une timeline alternative réservée aux amis de confiance. Certains tweets ne seraient alors visibles que par un certain groupe de twittos, choisi par l’utilisateur. La raison derrière ce concept est d’éviter de “passer son compte en privé ou en public sans arrêt, ou de devoir jongler avec vos comptes secondaires”, ce que de nombreux twittos font chaque jour. En effet, ils sont plusieurs à avoir deux comptes : un personnel et un professionnel.

“Avec Amis Proches, vous pourriez tweeter pour un groupe de votre choix. Vous pourriez peut-être également voir les tweets de vos amis proches en premier”, indique Andrew Courter. Même si sur internet, rien n’est jamais vraiment privé, cela permettrait à un utilisateur de publier des choses un peu plus personnelles, auxquelles seuls certains de ses abonnés auraient accès.

Avoir différentes “Facettes” à son profil Twitter et mieux filtrer les réponses

Pour “Facettes”, tout est parti d’un constat, qu’explique le concepteur de produits de Twitter : “nous ne sommes pas les mêmes personnes au travail, entre amis ou en famille”. Nombreux sont les utilisateurs souhaitant tweeter seulement pour un cercle bien précis.

“Facettes vous permettrait de scinder votre compte en plusieurs ‘personnalités’. Vos followers pourraient s’abonner à tout votre profil, ou seulement à certaines facettes.” Un twittos pourrait alors créer des facettes privées, et d’autres publiques. Elles apparaîtraient sur son profil avec différents noms pour chacune, et différentes photos de profil. Un utilisateur pourra alors suivre une seule facette ou plusieurs.

Outre cela, Twitter a présenté un concept de filtre de réponses. Il permet à un twittos de choisir des phrases ou des mots-clés qu’il ne veut pas voir figurer dans les réponses qui lui sont adressées. Même si ces dernières seront malgré tout publiées, l’internaute recevra un message d’erreur lui notifiant que son tweet va à l’encontre des préférences définies par l’utilisateur.

Pour le moment, ce ne sont que des concepts qui pourraient un jour apparaître sur la plateforme, ou non. Malgré tout, s’ils se concrétisent, ils s’inscriraient dans la nouvelle stratégie de Twitter, qui déploie de plus en plus de fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur. Dernièrement, elle a réfléchi notamment à une option pour se “démentionner” d’un tweet, réclamée par de nombreux twittos depuis des années.