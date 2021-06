Le 17 juin, Microsoft a annoncé l’arrivée de plusieurs nouvelles fonctionnalités dans Teams. Elles visent à faciliter la collaboration entre les salariés au bureau et ceux en télétravail. L’entreprise a également dévoilé des options dans Viva Insights qui pourraient être utiles au bien-être des employés.

Microsoft veut faire de Teams l’allié de tous, et partout

Au cours des derniers mois, de nombreux salariés ont dû se familiariser avec des plateformes de visioconférence Zoom, Google Meet et Microsoft Teams. Au fur et à mesure, le travail hybride s’est imposé comme une normalité pour beaucoup d’entreprises. Mark Zuckerberg prévoit que 50% de ses employés soient en télétravail permanent d’ici 5 à 10 ans tandis que Microsoft pense que le travail à domicile à temps partiel deviendra certainement une norme.

Il est de rigueur de continuer de déployer de nouvelles fonctionnalités qui faciliteront le travail hybride. Pour cela, l’entreprise de Satya Nadella a dévoilé des options inédites pour Teams, qui se voit enrichi d’applications comme Tableau ou Tâches. Ces outils pourront être modifiés directement depuis une conversation, ce qui évite d’ouvrir une nouvelle fenêtre et de perdre du temps. Pour rendre le travail encore plus fluide, il sera possible d’envoyer un message en intégrant justement un tableau ou une liste de tâches, pour faciliter la collaboration entre les salariés.

Microsoft Teams a un nouveau mot d’ordre : l’optimisation. Le but de la nouvelle disposition des collaborateurs en bas de l’image lors de réunions Teams est d’offrir une expérience plus naturelle entre les collaborateurs qui se trouvent chez eux, et ceux au bureau. Pour que chacun d’entre eux continue d’être investi, des informations sur la réunion seront visibles lors de leurs meetings.

Microsoft mise également sur la technologie de Jabra, Logitech, Poly et Neat pour que les télétravailleurs puissent “mieux identifier les réactions et l’engagement de chaque collaborateur au sein du groupe réuni dans une salle”. De leur côté, les enceintes intelligentes et connectées Teams d’EPOS et Yealink amélioreront la reconnaissance vocale au sein de l’application, pour qu’un nom soit associé à une voix lors des réunions. Par ailleurs, Microsoft n’a pas oublié PowerPoint Live, qui se voit offrir une option de traduction des diapositives.

Viva Insights se voit enrichi de fonctionnalités pour favoriser le bien-être

Microsoft veut faire rimer télétravail et bien-être en rendant disponible l’application de méditation Headspace depuis le module Viva Insights dans Teams. Elle aura pour but de les détendre avant ou après leur journée de travail et proposera également des musiques avec le mode “concentration”. Il permettra de “programmer un temps de concentration quotidien” et de ne pas être déconcentré par les notifications de Teams. Lorsque la journée de travail est terminée, le mode “silence”, toujours dans Viva Insights, pourra alors être activé. L’utilisateur ne recevra aucune notification, que ce soit de la part d’Outlook ou de Teams. L’entreprise de Redmond affirme que cela favorisera l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Si la concurrence est rude sur le marché de la visioconférence, Microsoft tente de se démarquer en faisant régulièrement évoluer Teams. Dernièrement, elle a même annoncé que les appels passés sur la plateforme profiteront du chiffrement de bout en bout. De quoi satisfaire ses 145 millions d’utilisateurs actifs.