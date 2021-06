En mars 2021, Microsoft annonçait l’arrivée du chiffrement de bout en bout pour les appels entre deux interlocuteurs sur Microsoft Teams. Après quelques mois de développement, la firme de Redmond vient de mettre à jour sa feuille de route en soulignant une arrivée de la fonctionnalité durant le mois de juillet 2021.

Le chiffrement de bout en bout en approche

Avec la crise sanitaire, de nouveaux besoins ont émergé dans le monde du travail. L’utilisation des services de communication professionnels a ainsi explosé avec notamment la popularisation massive de Zoom. La plateforme de visioconférence permet d’ailleurs depuis plusieurs mois le chiffrement de bout en bout pour les réunions allant jusqu’à 200 personnes. Permettant de sécuriser les échanges entre les interlocuteurs, la fonctionnalité tend désormais à se faire une place sur Teams dans les semaines à venir.

Dans sa nouvelle feuille de route, Microsoft vient, en effet, d’annoncer que le chiffrement de bout en bout arrivera durant le mois de juillet 2021 sur les applications PC et mobiles de Teams. À partir de cette période, les administrateurs pourront ainsi faire le choix d’activer ou non cette option à l’entreprise entière ou à certains utilisateurs. À noter que lorsque l’option est activée pour un appel, il est impossible d’effectuer un enregistrement ou une transcription de ce dernier.

Microsoft Teams : un outil en pleine évolution

Au cours des derniers mois, Microsoft s’est fortement enrichie grâce à son logiciel Teams. Le service compte aujourd’hui plus de 145 millions d’utilisateurs actifs quotidiennement. Il faut dire que la firme de Redmond gère le projet d’une main de maître en proposant de nouvelles expériences telles que l’ajout des applications de management Bulletins et Milestones ou encore la transcription en direct. De plus, Microsoft a ouvert son logiciel afin de laisser l’opportunité à d’autres acteurs d’en profiter. Durant le mois de mai, l’entreprise américaine a, par exemple, rendu disponible Teams au grand public, mais a aussi donné l’accès au code de certaines API pour faciliter l’intégration d’applications collaboratives à Teams.

Outre le chiffrement de bout en bout, Microsoft compte ajouter d’ici à la fin du mois la possibilité de choisir entre les notifications Teams et celles de Windows 10. En optant pour la deuxième solution, la firme souligne que les utilisateurs pourront profiter d’« une série d’avantages, comme le respect du mode d’assistance à la mise au point, qui vous permet d’éviter les notifications gênantes lorsque vous devez vous concentrer, et l’intégration au centre d’action de Windows 10 pour vous aider à examiner vos notifications en un seul endroit ». Autre nouveauté en approche, une option permettant aux utilisateurs de supprimer définitivement un chat privé.