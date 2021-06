Après avoir annoncé son ambition de lancer des taxis volants en Île-de-France dès juin 2021, la RATP est de retour avec un projet autour de l’intelligence artificielle : TRAD.IV.IA. La Régie autonome des transports parisiens a développé une IA offrant un service d’information multilingue aux voyageurs internationaux, notamment en vue des Jeux olympiques de 2024 se déroulant en France. À travers ce nouveau dispositif, la RATP souhaite informer en temps réel les visiteurs dans leur langue maternelle.

Une IA pour rendre les informations de la RATP multilingue

TRAD.IV.IA, le projet d’IA de la RATP, devrait commencer à être expérimenté d’ici à la fin de l’année 2021. Ce premier essai concerna les lignes de métro 1 et 14, mais aussi le RER B, massivement utilisé par les touristes et Franciliens. À terme, l’objectif sera d’étendre progressivement cette solution sur l’ensemble des lignes afin de pouvoir offrir des informations voyageurs multilingues en 2024 à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris. Les langues proposées seront principalement l’anglais, l’arabe, l’espagnol, le français et le russe.

Pour arriver à cette traduction instantanée des informations voyageurs, un projet de recherche a été lancé afin d’explorer l’utilisation d’un dispositif mêlant traduction automatique et intelligence artificielle. Aujourd’hui, nous savons que le prototype laboratoire de cette plateforme a été validé. L’objectif est désormais d’expérimenter au maximum le dispositif afin d’obtenir des retours concernant les performances en terme de qualité sur le plan linguistique, de disponibilité en continu ainsi que de satisfaction utilisateur.

Le développement de ce projet résulte d’un partenariat entre la RATP et l’entreprise Systran, spécialisée dans la traduction automatique neuronale. « Afin d’atteindre le niveau de qualité requis, le groupe RATP a fourni un corpus de données de qualité (soit 50 000 messages à traduire, adapter et valider ; 5 heures de messages sonores et 1 200 messages différents). Ce corpus a permis d’entrainer un moteur de traduction unique et sur mesure, entièrement spécifique au domaine du transport de voyageurs », explique Systran dans un communiqué de presse.

Voilà une preuve de plus des grandes avancées que permet l'IA dans notre quotidien.