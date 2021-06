À l’occasion de la WWDC 2021, la conférence développeur d’Apple, Adobe a décidé d’annoncer une très bonne nouvelle pour les utilisateurs de Mac M1. En effet, les ordinateurs de la firme de Cupertino vont désormais profiter d’une version optimisée de llustrator, InDesign et Lightroom Classic avec l’architecture Apple Sillicon. Les nouveaux PC d’Apple ne devront ainsi plus émuler les logiciels Intel avec Rosetta et pourront disposer pleinement des performances des puces M1.

llustrator, InDesign et Lightroom Classic passent à la vitesse supérieure

Avec l’arrivée des premiers Mac M1 fin 2020, Adobe a rapidement optimisé ses applications Photoshop, Lightroom, Premiere Rush et Audition à la nouvelle architecture signée Apple. Désormais, llustrator, InDesign et Lightroom Classic viennent eux aussi profiter d’une version supportant la puce M1. Premiere Pro est de son côté toujours en phase de bêta.

À travers une étude commandée par Adobe auprès de Pfeiffer Report, les résultats de plusieurs benchmarks ont permis d’affirmer que les applications du Creative Cloud étaient en moyenne 83,18 % plus performantes sur un MacBook Pro M1 par rapport à un MacBook Pro Intel Core i5. Les tests ont été effectués sur deux modèles avec un écran 13 pouces, 16 Go de RAM et 2 To de stockage SSD.

Sur Photoshop, Illustrator, Indesign XD, Premiere Pro, Lightroom et Ligthroom Classic, la puce M1 a ainsi battu ainsi à plate couture les processeurs Intel. Les gains de performances étaient d’ailleurs de 116 % pour Lightroom Classic, 89 % pour Photoshop ou encore 80 % pour XD et 79 % pour Premiere Pro.

De nouvelles fonctionnalités pour les logiciels Adobe

Outre l’arrivée de versions optimisées de logiciels Adobe, la société américaine a présenté plusieurs nouveautés. Lightroom et Lightroom Classic viennent ainsi profiter de la fonctionnalité Super-Resolution permettant d’agrandir la taille d’une image sans perte de qualité. Des « paramètres prédéfinis Premium » créés par des photographes font aussi leur arrivée sur ces logiciels ainsi que Camera Raw. En plus de cela, la version « Cloud » de Lightroom profitera désormais d’une fonctionnalité permettant l’édition collaborative des photos.

Sur iPad, Photoshop permettra maintenant de profiter des pinceaux personnalisés. Les utilisateurs pourront ainsi profiter de leurs pinceaux favoris de la version desktop sur les tablettes d’Apple. En plus de cela, l’application Adobe Capture permettra de créer ses propres pinceaux en prenant en photo un objet ou des traits dessinés sur un papier.