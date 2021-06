Créer un site ou plusieurs sites demande du temps et de l'organisation ! Entre la créativité, la gestion de projets, les échanges avec les clients, de nombreux outils sont utilisés et la productivité peut être limitée.

Sitejet est une suite complète de conception web qui combine la gestion de projet et l'automatisation avec un CMS haute performance, donnant aux utilisateurs une flexibilité totale de conception et de code. L'outil dispose d'un constructeur de site web, d'un système de gestion de projet et d'un outil de collaboration permettant aux agences et clients de travailler ensemble.

Une gestion de projet efficace

Une fois inscrit, la vue Manager apparaît. Cette dernière permet de suivre les avancements de différents projets de sites et suivre les choses à faire dans sa to-do. Les différentes tâches peuvent être triées par statuts, date etc.

Dans l'onglet Tickets, il est possible de suivre les requêtes des clients. La partie Non Assignée permet de voir les mails qui n'ont pas été assignés automatiquement et doivent être gérés manuellement. L'onglet "Overdue To-dos" permet d'attribuer des tâches en retard, afin que ces dernières soient gérées immédiatement.

La partie "Re-engage" permet de suivre les contacts avec des clients et voir avec qui il n'y a pas eu d'échanges depuis un certains temps. Pour finir, l'onglet "All website" permet de voir l'ensemble des sites, en fonction des différentes étapes d'avancement : preparation, création, audit, retour... En cliquant sur un projet, il est possible d'obtenir une vue plus détaillée.

Un constructeur de site qui offre de nombreuses options de personnalisation

En créant un site avec Sitejet, les clients obtiennent leur propre portail client permettant de suivre facilement le projet et gérer le site.

En ce qui concerne le constructeur de sites, la barre d'outils permet de tracker le temps passé à travailler sur un projet. Un onglet dédié permet d'afficher les raccourcis les plus importants afin d'être plus productif. Dans les paramètres du site, il est possible d'ajouter les informations clients : contact, logo... Dans la partie design, plusieurs thèmes sont proposés, ainsi que diverses polices. Le constructeur permet ainsi de créer un site sans avoir à coder, avec simplement de nombreux éléments à ajouter, modifier ou supprimer !

Cependant, pour ceux qui préfèrent mettre le nez dans le code, il est possible d'accéder à ce dernier et de réaliser des modifications.

Sitejet est un outil payant proposé en promotion, avec un accès à vie. Pour 59 dollars au lieu de 360 dollars, il est possible de profiter d'une licence donnant accès à toutes les fonctionnalités et pouvant héberger 2 sites. D'autres offres sont proposées pour profiter de plus de sites ou d'utilisateurs !

