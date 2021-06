Tencent Cloud étend ses activités en Allemagne, en Thaïlande, au Japon et à Hong Kong avec la construction de data centers internet (IDC), d’après les termes de l’entreprise repris par The Register. Tencent est déjà présent dans chacune de ces 4 zones. À Francfort, Bangkok et Tokyo, des centres de données Tencent sont déjà construits. Ceux annoncés début juin 2021 seront donc les deuxièmes de la marque. À Hong Kong, le géant chinois de la Tech installera son troisième data center.

Toutes les « installations sont de niveau trois et sont situées dans un centre de réseaux prémium, fournissant un Border Gateway Protocol [protocole d’échange de route externe utilisé sur internet] très fiable et de haute qualité, intégré avec les principaux opérateurs de réseau locaux et internationaux », soutient Tencent.

Les détails de ces nouvelles installations n’ont pas été évoqués, notamment sur l'exclusivité, ou non, de la propriété de ces centres de données. Ces projets de construction s’inscrivent dans des objectifs de croissance plus vastes pour la fin de l’année 2021.

« Nous prévoyons également d'avoir une croissance de plus de 30 % sur nos IDC, dans le monde entier et d'ici la fin de cette année. L'activité Cloud de Tencent couvre déjà 27 régions et 66 zones de disponibilité, et la société a déjà annoncé des projets de nouvelles installations à Bahreïn et en Indonésie », explique Poshu Yeung, directeur du commerce international chez Tencent.

La majorité des services cloud de Tencent sont proposés en Asie, bien qu’il y ait 5 centres aux Amériques et 4 en Europe. Alibaba Cloud, le principal concurrent chinois de Tencent, affiche une stratégie similaire avec une majeure partie de ses activités dispensées en Asie.

L’entreprise chinoise met actuellement l’accent sur les formules Plateforme as a Service (PaaS) et Software as a Service (SaaS) au détriment de l’Infrastructure as a Service (IaaS). L’IaaS fait référence à du matériel informatique. Dans le SaaS et le PaaS, en plus de louer des serveurs et autres, des logiciels sont utilisés par les clients. En d’autres termes, Tencent accorde davantage d’importance au développement de services qu’à celui des infrastructures. Une stratégie également adoptée par les géants américains.