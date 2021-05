Mis à l’arrêt pendant trois ans et demi, le processus de certification des comptes faisait son grand retour sur Twitter il y a quelques jours. Attendu par beaucoup d’utilisateurs qui souhaitent prétendre au badge bleu, il va pourtant falloir prendre, une nouvelle fois, son mal en patience. En effet, le réseau social a remis en pause les demandes pour l’obtenir.

Sur Twitter comme sur les autres réseaux sociaux, de nombreuses personnes souhaitent que leur profil soit certifié. Or, sur la plateforme, ils ne sont que 360 000 utilisateurs, soit 0,18%, à avoir le fameux badge bleu. Sans surprise, à l’annonce du retour de la certification des comptes, les demandes ont explosé. Ainsi, ce qui devait finir par arriver arriva : le réseau social a déjà remis en pause le système le temps d’apporter une réponse à celles déjà effectuées.

We’re rolling in verification requests. So we gotta hit pause on accepting any more for now while we review the ones that have been submitted.

We’ll reopen requests soon! (we pinky swear)

— Twitter Verified (@verified) May 28, 2021