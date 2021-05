Hier, TikTok a annoncé l’arrivée de Login Kit, un outil qui permet aux utilisateurs de se connecter rapidement aux applications tierces via leurs informations de connexion TikTok. Streamlabs a confirmé intégrer cet outil dans son logiciel, permettant aux utilisateurs du réseau social de lancer un livestream via Streamlabs, et ainsi d’accéder à de nombreuses fonctionnalités.

Streamlabs et TikTok : un partenariat qui offre des nouvelles possibilités de création

Le partenariat entre Streamlabs et TikTok pourrait bien révolutionner le quotidien des utilisateurs de l’application. En effet, le logiciel offre des outils aux streamers et aux créateurs pour fabriquer de toutes pièces leurs livestreams. Il est alors possible de choisir les animations qu’ils préfèrent, les transitions ou encore la musique. Une fois le livestream créé, il est alors diffusé sur une autre plateforme comme Twitch, YouTube ou Facebook.

Grâce à cette collaboration, il sera encore plus simple de se servir des fonctionnalités de Streamlabs. Pour les utiliser sur le réseau social, il suffira de se connecter sur le logiciel avec ses informations de connexion TikTok. À partir de là, un utilisateur pourra créer l’interface de son livestream, et le diffuser directement sur l’application. Ainsi, il aura accès à des données bien plus avancées que celles disponibles habituellement sur TikTok.

Grâce à Streamlabs, les TikTokers pourront monétiser leurs contenus

En plus d’offrir une infinité de contenus visuels, Streamlabs permet de monétiser ses livestreams. En effet, il est possible de recevoir des pourboires, mais aussi d’accéder à des données sur ces derniers, ainsi qu’à des analyses. Des outils qui sont tout nouveaux pour les TikTokers. Les livestreams étant très populaires sur l’application, il y a fort à parier que ce partenariat en ravira plus d’un. “La diffusion en direct devient un moyen de plus en plus important pour les créateurs de créer un lien avec leur public. Il offre un niveau sans précédent d'interaction avec la communauté en temps réel et permet aux téléspectateurs de faire partie du contenu”, a déclaré Ashray Urs, responsable produit chez Streamlabs. “C'est plus qu'une simple déclaration ou une photo. C'est un contenu réel et en direct qui permet aux téléspectateurs de partager une expérience avec leurs créateurs préférés”.

Streamlabs vient donc s’ajouter à la liste de partenariats de TikTok, qui ne fait que s’allonger. Ces derniers mois, le réseau social a travaillé avec Whisk, LiveRamp, mais aussi Shopify. Des collaborations dans divers domaines, qui pourraient peut-être lui permettre de continuer son ascension et de rester l’application la plus téléchargée.