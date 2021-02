TikTok continue de développer ses fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur sur sa plateforme. La dernière en date s’adresse aux as des fourneaux, puisqu’elle leur permet de consulter facilement les fiches recettes des plats présentés en vidéos. Lancée en partenariat avec Whisk, cette nouvelle fonctionnalité est actuellement en phase de test auprès de certains utilisateurs du réseau social.

Une fonctionnalité pour sauvegarder plus facilement des recettes

En se baladant sur TikTok, certains utilisateurs, dont le spécialiste des médias sociaux Matt Navarra, ont repéré une nouvelle fonctionnalité qui fera le bonheur des cuisiniers en herbe. Il s’agit d’un bouton « See full recipe » ( qui pourrait se traduire par « voir la recette complète » en français) et qui permet d’accéder, comme son nom l’indique, à la fiche recette détaillée du plat présenté en vidéo, ainsi qu’à sa liste d’ingrédients.

Interrogé par nos confrères de TechCrunch, TikTok a confirmé que cette fonctionnalité était actuellement en phase de test alpha auprès de certains utilisateurs de la plateforme spécialisés dans les contenus culinaires. Parmi les créateurs chanceux qui peuvent d’ores et déjà en profiter, on retient par exemple le compte de Joanne L. Molinaro (The Korean Vegan sur TikTok) qui cumule plus de 1,9 million d’abonnés. Notons par ailleurs que cette fonctionnalité n’est consultable pour les autres utilisateurs du réseau social qu’à partir de l’application, et non pas depuis la version web.

New? TikTok’s got a recipe card feature via an integration with @whiskteam pic.twitter.com/5C5fOyR8YZ — Matt Navarra (@MattNavarra) February 10, 2021

TikTok s’associe à Whisk pour cette intégration

L’arrivée de cette nouvelle fonctionnalité a été rendue possible grâce à un partenariat avec Whisk, un outil qui permet de sauvegarder facilement des fiches recettes, et qui établit automatiquement une liste de courses à travers celles-ci. Pour cette entreprise, les bénéfices d’un partenariat avec le réseau social chinois appartenant à ByteDance sont évidents.

Avec plus de 2 milliards de téléchargements, TikTok est l’un des médias sociaux les plus puissants du monde à l’heure actuelle, et tout particulièrement chez les jeunes. En intégrant ses fonctionnalités à la plateforme, Whisk se garantit de toucher et de séduire une nouvelle audience aussi large qu’active.

Du côté de TikTok, l’intégration de Whisk tombe également à point nommé. Le réseau social se démarque de plus en plus dans l’art culinaire grâce à ses vidéos courtes présentant des recettes rapides et simples à reproduire. Le succès des fameuses pâtes à la fêta et aux tomates en est d’ailleurs un exemple récent et concret. Cumulant plus de 65 millions de vues et reprises sur toutes les autres plateformes sociales, les vidéos de cette recette témoignent de l’impact que peut avoir TikTok dans le domaine de la cuisine, et l’intérêt que ses utilisateurs portent à ce domaine.