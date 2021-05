Le réseau social est dans une quête d’amélioration de ses outils afin d’aider les créateurs de contenus à communiquer plus facilement avec leur communauté. Après des mois de conception, de nouveaux SDK — des kits de développement logiciel — réalisés par TikTok viendront se greffer à d’autres sites internet, applications pour smartphones, logiciels et consoles de jeux.

« Se connecter avec TikTok »

« Se connecter avec TikTok » permet de se connecter rapidement à une plateforme en échangeant quelques données de son profil, comme le font déjà Facebook, Twitter, et Google. Pour le moment, seules les informations telles que le nom, le prénom, l’adresse email sont échangées. Une fois les deux comptes liés, les personnes peuvent partager d’autres contenus directement sur son compte TikTok.

Le réseau social avait implanté ce bouton sur certains services comme Snack — une application de rencontre vidéo, Medal — un service de capture d’écran pour les joueurs, et Burpple — une application qui référence les avis culinaires. Il existe d’autres plateformes qui mettent à disposition ce type de service comme PUBG et Streamlabs. À noter que toutes les plateformes citées précédemment n’utilisent pas le bouton de la même façon. Certaines permettront de se connecter rapidement tandis que d’autres comme Medal permettent d’envoyer des contenus vidéo sur le compte TikTok du créateur.

De son côté, le réseau social affirme qu’il restera transparent sur les informations transmises. Si l’outil était amené à évoluer et à demander davantage de données, TikTok avertira les personnes s’il souhaite ou pas les partager.

Un Soundkit pour les musiciens

Une autre fonctionnalité développée par le réseau social permet d’importer ses propres sons directement sur son propre compte TikTok. Les créateurs de contenu pourront donc utiliser Rapchat — une application de création musicale dédiée au hip-hop, Audiobridge, LANDR, et d’ici à quelques semaines Yourdio. Isaac Bess, responsable mondial des partenariats de distribution de TikTok à déclarer que « TikTok est de plus en plus ancré dans notre environnement. De plus en plus d’applications tierces cherchent à exploiter nos SDK pour améliorer l’expérience de leurs utilisateurs et en attirer de nouveau. »

Pour le moment, seules les applications qui ont déjà intégré le bouton « Se connecter avec TikTok » peuvent accéder cette fonctionnalité. D’autres développeurs pourront utiliser les kits, mais devront respecter certains critères propres à TikTok. Isaac Bess a finalement ajouté que « grâce au kit audio et au kit de connexion pour TikTok, nous fournissons des solutions d’intégration transparentes qui aident les développeurs à élargir leur portée, à accroître la visibilité des créateurs et à permettre à notre communauté de présenter leur contenu sur d’autres plateformes. »

Ces SDK sont, majoritairement, disponibles sur des applications développées en Amérique, mais le réseau social ne compte pas s’arrêter là et prévoit les déployer sur des applications d’autres continents.