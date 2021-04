Après avoir sous-entendu sur les réseaux sociaux vouloir racheter l’équipe d’Arsenal, le fondateur et PDG de Spotify, Daniel Ek, a confirmé ses dires auprès du média américain CNBC.

« Je veux présenter ce que je pense être une offre très convaincante aux propriétaires, et j'espère qu'ils m'écouteront. Je suis très sérieux. J'ai obtenu les fonds nécessaires », vient de déclarer le Suédois. Le 23 avril dernier, il affirmait sur Twitter : « En tant qu'enfant, j'ai encouragé Arsenal d'aussi loin que je me souvienne. Si KSE (ndlr : propriétaire actuel de l’équipe) souhaite vendre Arsenal, je serais heureux de jeter mon chapeau dans l'arène ».

As a kid growing up, I’ve cheered for @Arsenal as long as I can remember. If KSE would like to sell Arsenal I'd be happy to throw my hat in the ring.

— Daniel Ek (@eldsjal) April 23, 2021