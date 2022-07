Manchester City, un des deux clubs de football de la ville de Manchester participant à la Premier League, le championnat anglais de première division, tente d'innover en termes de merchandising. Pour la nouvelle saison qui arrive à grands pas, le club va proposer à ses supporters une écharpe connectée et intelligente qui aura pour but de suivre les réactions des fans au cours des matchs.

Cisco et Manchester City conçoivent une écharpe connectée dotée de plusieurs capteurs

En s'associant avec Cisco, une entreprise américaine spécialisée dans l'informatique, Manchester City a tenté de chercher une solution pour analyser les émotions de ses supporters lors de ses matchs. Le club a donc décidé de développer une écharpe connectée à ses couleurs (le bleu et le blanc) comprenant en son centre un petit appareil baptisé EmotiBit.

Matchday can be a 🎢 of emotions for #ManCity fans! The @Cisco Connected Scarf plans on capturing them all to bring fans closer to the game than ever before 🙌 Find out more 👇 — Manchester City (@ManCity) July 27, 2022

Ce petit boîtier électronique permet de mesurer le rythme cardiaque, la température corporelle, la tension, et l'état émotionnel du supporter qui la porte durant un match et de conserver toutes ces informations. Tout cela sera possible grâce aux multiples capteurs présents dans EmotiBit : cardiofréquencemètre, capteur d'activité électrodermale, capteur thermique, accéléromètre. En général, on retrouve l'ensemble de ces capteurs dans les montres connectées dédiées aux sportifs.

Plus impressionnant, l'écharpe peut même prendre en compte votre état de stress grâce à la transpiration qui émane du corps de n'importe quel individu lorsqu’il est dans cet état.

Une phase de tests pour l'écharpe connectée avant une vente à grande échelle

Pour l'instant, l'écharpe est en phase de test et certains supporters ont été sélectionnés pour la porter. Selon les résultats de cet essai, l'écharpe pourra être modifiée. Selon Reuters, certains supporters du club du New York City FC, appartenant au City Football Group, société regroupant plusieurs clubs ayant des relations privilégiées avec Manchester City, auront également la chance de porter cette écharpe afin de la tester.

Dans de cadre d'un de ces tests, six supporters ont été donc été invités pour assister à un match amical de Manchester City tout en portant cette écharpe. Pendant toute la rencontre, le petit boîtier dissimulé dans le vêtement a recueilli les données de 120 moments clés du match, ce qui a permis au club et à Cisco de comprendre ce que chaque fan a pu ressentir lors de chaque situation de jeu : but, faute commise sur un joueur, situation dangereuse, arrêt du gardien, entrée des joueurs, etc.

Les supporters s'interrogent pour l'heure sur le prix que pourrait coûter cette écharpe, sur la possibilité de la laver, mais aussi sur la méthode utilisée par le club pour protéger la vie privée des supporters, compte tenu du fait que ces écharpes recueilleront des données biométriques propres à chaque individu.

La technologie s'invite de plus en plus dans le football

Selon Manchester City, toutes les informations recueilles devraient aider le club à proposer des évènements ou des expériences autour du football dans un futur proche. Elles pourraient également service de base pour une étude basée sur les passions partagées par un grand nombre de personnes.

De plus en plus, la technologie s'immisce dans le monde du football et du sport plus généralement. Au début du mois de juillet 2022, la FIFA annonçait qu'elle utiliserait la technologie du hors-jeu automatique lors de la prochaine coupe du monde qui se déroulera en novembre et décembre 2022.

Outre cette utilisation, de plus en plus de clubs utilisent la data et les statistiques pour améliorer les performances de leurs joueurs ou recruter de nouveaux joueurs pouvant s'adapter au style de jeu de l'équipe. Pour pouvoir récupérer ces données, des puces ou des capteurs sont intégrés dans des brassières ou dans les semelles des crampons portés par les footballeurs.