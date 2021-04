Tout le monde connaît les joies liées à l'enregistrement d'un écran ou de sa webcam. Mauvais écran enregistré, le son qui n'a pas fonctionné, les difficultés à montrer précisément ce que l'on fait, la liste est longue. Avec le télétravail de nombreux outils ont vu le jour ou ont été mis en avant afin d'améliorer l'enregistrement d'écran, de caméra et proposer des expériences fluides et simples ! C'est notamment le cas de Vmaker.

Vmaker est un outil qui facilite l'enregistrement de son écran, sa webcam ou les deux et permet de réaliser des vidéos professionnelles pour son équipe ou des personnes extérieures en quelques minutes. Vmaker peut être téléchargé pour Mac ou bien comme un plugin sur Chrome. Une application sera bientôt disponible pour Windows.

Un outil simple à paramétrer pour des enregistrements de qualité

Il faut dans un premier temps paramétrer différents paramètres comme la qualité de l'audio allant de 360p au 4K HD. Il faut également autoriser certaines fonctionnalités comme l'apparition d'un compte à rebours avant le début de l'enregistrement, la mise en avant des clics et bien d'autres.

À présent il est temps de passer à l'enregistrement ! 4 options sont disponibles pour enregistrer une vidéo :

programmer un enregistrement. Par exemple lors d'une réunion, pour faciliter le compte rendu, il est possible d'indiquer à l'outil qu'il faut enregistrer l'écran de 14h à 15heures le mercredi 14 avril prochain.

les trois autres options sont plus traditionnelles, à savoir : enregistrer l'écran enregistrer sa caméra enregistrer les deux



Dans les paramètres, il sera possible d'indiquer s'il faut enregistrer tout l'écran, une fenêtre précise ou bien définir des dimensions précises. Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton "Start" pour lancer l'enregistrement. Pour arrêter l'enregistrement, le mettre en pause, le supprimer, réaliser des annotations visibles ou encore couper le micro, une barre latérale est disponible pour facilement choisir l'action de son choix.

Un contenu attractif accessible n'importe où

Une fois la vidéo enregistrée, elle sera envoyée dans le cloud. À partir de là, il sera possible de réaliser des modifications "post-production." Parmi les modifications possibles, on parle de renommer la vidéo, désactiver le son à certains moments, couper l'enregistrement etc. Au fur et à mesure de l'édition, les changements sont enregistrés automatiquement.

La vidéo peut ensuite être téléchargée et partagée ! La vidéo peut être téléchargée sur YouTube en un clic, le lien de la vidéo peut être copiée pour être facilement partagée par mail par exemple.

Le tableau de bord de Vmaker permet d'organiser l'ensemble des vidéos enregistrées, à travers des dossiers, mais aussi donner des droits d'accès à certaines personnes.

Vmaker est un outil payant profitant d'offres exclusives à vie, en fonction des besoins. Une licence pour 3 utilisateurs avec un stockage, un enregistrement et un téléchargement illimité revient à 49 dollars au lieu de 540 dollars. Pour 10 utilisateurs, il faudra compter 99 dollars au lieu de 1800 dollars.

