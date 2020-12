Aujourd’hui, la vidéo a une place essentielle dans toutes les entreprises, encore plus depuis le début de la crise de la COVID-19. Les enregistrements d’écran, sont de plus en plus nombreux, pour échanger avec ses clients ou bien des collaborateurs. Avoir un outil performant pour enregistrer correctement son écran, tout en pouvant éditer ou annoter l’enregistrement est important !

C’est tout ce que propose Screenity ! Screenity se définit comme « l’enregistreur d’écran le plus puissant pour Chrome« . Ce dernier permet d’enregistrer l’écran, mais pas seulement. Il est également possible d’ajouter des commentaires, d’éditer ou bien de mettre en évidence des clics, la souris etc. Un outil pratique donc pour les collaborateurs, les étudiants, les enseignants…Screenity est un outil 100% gratuit et qui ne nécessite pas d’inscription.

Un outil pour enregistrer son écran facilement sur Chrome

Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, Screenity permet d’enregistrer un onglet, la caméra ou bien tout l’écran de l’ordinateur. Il est possible de paramétrer la caméra, ainsi que le microphone. Un compte à rebours de 3 secondes avant l’enregistrement peut également apparaître.

Une fois l’enregistrement lancé, il est possible de faire des annotations, d’écrire des commentaires, d’insérer du texte, de réaliser un zoom sur un élement, de mettre en avant un point précis de l’enregistrement, de modifier la couleur des textes ou des traits ou encore de déplacer, agrandir ou réduire la petite fenêtre qui montre son visage si l’enregistrement prend en compte un onglet et la caméra.

Une fois l’enregistrement terminé, il est possible de l’exporter au format .mp4, .gif, .webm ou bien de sauvegarder la vidéo directement sur Google Drive.

Sur Product Hunt, l’outil a remporté un certain succès et a notamment été élu Produit du Jour le 21 novembre dernier. Screenity est ainsi un outil performant servant dans tous les domaines d’activité et qui permet de profiter de tout le potentiel d’un enregistrement d’écran.