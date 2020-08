L’importance de la vidéo n’est plus à expliquer, surtout suite au COVID-19. Pour les réseaux sociaux, notamment, la vidéo est un contenu important. Plusieurs outils existent pour capter l’attention des internautes, comme par exemple Podcast to Video, qui permet de transformer un podcast en vidéo, afin de facilement le partager sur les réseaux.

Autre outil pour créer des vidéos professionnelles à destination des réseaux sociaux : Veed. Veed est tout simplement un éditeur très intuitif, de templates vidéo. Une nouvelle fonctionnalité vient d’être ajoutée à ce dernier. La possibilité d’enregistrer un écran ou la webcam, directement depuis un navigateur. Aucune installation de logiciel n’est nécessaire. Un outil pratique pour enregistrer des tutoriels, des présentations facilement !

Créer des vidéos originales à partir de la webcam ou de l’écran !

Une fois sur le site, il faut choisir une mise en page. Plusieurs sont proposées : enregistrer l’écran, enregistrer la webcam, ou bien enregistrer la webcam à travers une bulle située en bas à gauche ou à droite, ou encore la webcam située sur le côté droit ou gauche de l’écran. Ensuite, il faut autoriser l’outil à se connecter à l’écran, la webcam et au micro. À partir de là, l’enregistrement peut commencer ! En cliquant sur STOP, plusieurs options apparaissent : modifier la vidéo, la télécharger ou tout simplement ré-enregistrer.

Pour ceux qui souhaitent éditer la vidéo, ces derniers sont redirigés sur Veed et peuvent modifier la durée, ajouter des sous-titres, du texte, des images, des éléments, modifier la vitesse de la vidéo, ajouter des filtres, modifier la taille de la vidéo pour Instagram, YouTube…

D’autres fonctionnalités devraient être ajoutées à l’avenir comme par exemple un fond vert pour les enregistrements, enregistrer uniquement des audios ou encore héberger les vidéos directement sur Veed pour un partage plus facile.

Veed est un outil freemium. Tous les abonnements permettent d’accéder à l’édition vidéo, les sous-titres automatiques et avoir un nombre de projets illimité. Il existe ainsi une offre gratuite, et deux offres payantes. L’offre Basic est facturée 12 dollars et se destine aux particuliers ou aux petites entreprises. L’offre Pro à 24 dollars est plutôt pour les grandes entreprises.