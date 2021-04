Après un petit teasing en début de semaine, Brut vient d’officialiser son service de vidéo à la demande : BrutX. Afin de séduire les internautes friands de nouveaux contenus, la plateforme mise sur des productions originales exclusives, mais aussi une sélection de films, séries, courts-métrages et documentaires.

Une plateforme de SVOD en plus avec BrutX

Après le lancement de Disney+ et Salto l’année dernière, ou encore l’arrivée d’HBO Max en 2021, Brut a décidé d’entrer sur le marché de la SVOD en France. À travers BrutX, le média en ligne s’attaque ainsi à un marché déjà saturé et dominé par Netflix et Amazon Prime Vidéo.

Disponible depuis le mercredi 7 avril 2021, la plateforme aborde cependant le marché d’une façon différente. En effet, BrutX s’équipe d’un catalogue de contenus originaux tels que des reportages, des magazines ou encore des documentaires ayant pour objectif de mettre en avant des « thèmes encore peu traités dans les grands médias ». De plus, Brut a implémenté dans son catalogue plusieurs productions engagées, que ce soit pour l’environnement, le droit des femmes, le racisme ou la communauté LGBTQ par exemple.

Autre corde à son arc, la présence de contenus populaires. Parmi ces derniers, nous retrouvons notamment Veneno, une série HBO Max mettant en scène l’histoire de Cristina Ortiz Rodrigues, une ancienne star trans des années 90 ; Patrick Melrose, une mini-série dramatique avec comme acteur principal Benedict Cumberbatch ; The Nice Guys, une comédie policière avec Ryan Gosling et Russel Crowe ou encore le film Les Suffragettes, soulignant le combat des Anglaises pour obtenir le droit de vote.

Des films, des séries, des docs, le streaming façon Brut. ➡️ Abonnez-vous à BrutX, notre nouvelle plateforme de streaming : films, séries & docs pour 4,99€/mois sans engagement.https://t.co/ObQlFAh6ZR pic.twitter.com/joUQO1Yqz4 — BrutX (@BrutXOfficiel) April 7, 2021

Afin de faire découvrir les contenus de sa plateforme, BrutX a d’ailleurs fait appel à des personnalités publiques telles que la chanteuse Pomme, l’acteur Reda Kateb, ou encore l’actrice Adèle Exarchoupoulos pour proposer des sélections directement sur la plateforme.

Pour profiter de BrutX, les internautes devront s’acquitter d’un abonnement sans engagement à 4,99 euros par mois. L’accès au service de SVOD de Brut pourra se faire directement depuis un ordinateur en accédant au site web brutx.com, une application pour smartphone Android et iOS ou encore sur téléviseur (Free, Orange, Apple TV, Android TV, Airplay et Chromecast).