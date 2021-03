Facebook élargit aujourd’hui sa gamme de solutions permettant aux créateurs de générer des revenus et aux annonceurs de promouvoir leurs produits. Le réseau social vient en effet d’annoncer l’arrivée de stickers publicitaires directement dans les stories.

Générer des revenus avec les stories Facebook

Dans un entretien accordé à The Verge, Yoav Arnstein, directeur de la gestion des produits chez Facebook, déclare que les stickers publicitaires ont pour objectif « de donner aux annonceurs un endroit naturel pour adapter leur contenu ». Le cadre insiste ainsi sur le fait que la « pertinence contextuelle » sera au centre de ce nouveau format.

Pour imager la fonctionnalité, il explique qu’un utilisateur publiant une vidéo du parc national de Yosemite pourrait introduire un sticker présentant une entreprise locale située à proximité. À l’échelle française, ce nouveau dispositif pourrait permettre à des annonceurs de toucher facilement les 40 millions d’utilisateurs se connectant chaque mois à Facebook.

Yoav Arnstein précise que la fonctionnalité est encore en phase conceptuelle et que les tests sont pour le moment opérés chez une partie très minoritaire des utilisateurs.

D’autres changements à venir pour les créateurs de contenu

Outre l’arrivée prochaine des stickers publicitaires, Facebook a détaillé dans un communiqué de multiples nouveautés pour les créateurs de contenu. Parmi les changements majeurs évoqués, la plateforme annonce le lancement des publicités InStream dans les vidéos d’une minute contre trois minutes auparavant. Le réseau social s’adapte ainsi logiquement aux formats courts, massivement utilisés et appréciés sur les réseaux sociaux depuis ces dernières années.

L’éligibilité aux annonces InStream devient aussi plus accessible pour les créateurs de contenu. Facebook explique ainsi que les utilisateurs devront à présent justifier d’un cumul de 600 000 minutes vues par les utilisateurs et de la publication de cinq vidéos actives afin de profiter du dispositif publicitaire. De leur côté, les streamers devront justifier de 60 000 minutes de visionnage en direct durant les 60 derniers jours pour afficher les publicités InStream. Pour finir, le réseau social annonce un investissement de sept millions de dollars pour promouvoir la fonctionnalité Stars et le lancement des évènements en ligne payants ainsi que des abonnements de fans dans 10 pays supplémentaires.