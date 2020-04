Cette période de confinement pousse les entreprises, les créateurs, ou encore les artistes à se tourner vers la diffusion en direct sur Internet. La plupart de ces interventions en live sont proposées gratuitement. Facebook annonce qu’il va ajouter la possibilité de rendre un live payant avec la fonctionnalité Live With.

Live With : une fonctionnalité pour rendre les live payants

Un cours de danse, un coaching en marketing, une représentation théâtrale ou une conférence professionnelle… Autant d’évènements diffusés en ce moment sur Facebook Live du fait du confinement qui nous oblige à trouver de nouveaux moyens pour communiquer et pour travailler. Avec Live With et la possibilité de faire payer un live, Facebook veut permettre aux entreprises touchées par la crise de rebondir et de trouver une nouvelle source de revenu. Le réseau social explique que :

“Pour soutenir les créateurs et les petites entreprises, nous prévoyons d’ajouter la possibilité pour les pages de faire payer l’accès aux événements avec des vidéos en direct sur Facebook”.

Même si nous n’avons que peu de détails sur cette nouvelle fonctionnalité, il faut bien avouer que l’idée est séduisante pour les entreprises. En restant optionnelle, cette nouvelle fonctionnalité pourrait permettre à de nombreux freelances et petites entreprises de se dégager une source de revenus supplémentaires. Facebook n’a pas communiqué sur une date de lancement. Cette fonctionnalité devrait arriver dans les prochaines semaines.

Êtes-vous prêts à payer pour un live virtuel ?

Cette annonce a été légèrement occultée par le lancement de Messenger Rooms. Le patron de Facebook expliquait la semaine dernière que : Le patron de Facebook explique que : “Messenger Rooms est un service conçu pour une utilisation totalement spontanée. Rooms permet de garder une fenêtre ouverte pour permettre à des personnes que vous n’auriez peut-être pas pris la peine d’appeler, de faire un saut chez vous. Je crois que c’est ce qui nous manque en ce moment”.

Live With pourrait être une fonctionnalité très utile pour les professeurs de sport ou de yoga, mais aussi pour les formateurs en tout genre. La fonctionnalité Live With permettra d’ajouter en direct les personnes qui contribuent financièrement à votre évènement. On paye bien pour assister à une conférence dans la vraie vie, alors pourquoi ne pas le faire de manière virtuelle ? Cette nouvelle fonctionnalité ne sera disponible que sur les pages et pas sur les profils personnels.

Les lives sont également un sujet brûlant sur Instagram. Le réseau social de l’instantanéité cherche finalement à faciliter le visionnage des contenus après une diffusion en direct. Instagram affirme qu’aux États-Unis, depuis le début du confinement, l’utilisation de la fonctionnalité de diffusion en direct a augmenté de plus de 70%. Le réseau social propose donc désormais aux créateurs de vidéos en direct de télécharger le contenu directement sur IGTV. À terme, on peut imaginer que Live With soit aussi disponible sur Instagram.