Il n’y a jamais eu autant de français présents sur Facebook… 40 millions de personnes se connectent en France chaque mois sur le réseau social. Dans un communiqué de presse diffusé récemment, le géant des réseaux sociaux détaille l’usage que les français font de sa plateforme.

40 millions de français sur Facebook

On peut notamment lire que : « sur Facebook, les 40 millions de français qui se connectent chaque mois viennent pour soutenir de grandes causes ou aider leurs voisins, partager avec une communauté de passionnés, regarder des vidéos avec des amis, soutenir des petites entreprises, artistes et créateurs qui leur permettent de s’évader ». Après bientôt 17 ans d’existence, le nombre d’utilisateurs de Facebook continue tout de même d’augmenter. Nous n’étions « que » 39 millions en décembre 2020.

Dans le détail, voici comment les français utilisent Facebook : nous sommes 28 millions à être présents dans des groupes et à y prendre part « activement ». Les fonctionnalités Facebook Watch et Facebook Live semblent également plaire. C’est vrai pour la France mais également au niveau mondial : le réseau social comptabilise 1.25 milliard de personnes dans le monde qui se rendent sur Facebook Watch chaque mois pour « découvrir des vidéos et échanger avec leurs communautés ». Grâce au #Ensembleàlamaison pendant le confinement, 1400 Facebook Live ont été vus plus de 296 millions de fois.

En 2020, certaines fonctionnalités sortent du lot

Autre fonctionnalité de Facebook : la récente mise en place des événements payants avec Live With. Un outil pensé pour aider les entreprises à maintenir des revenus malgré les mesures de distanciation sociale. Facebook confirme que : « certaines petites entreprises ainsi que les acteurs du monde de la culture ont pu maintenir le lien avec leur public tout en poursuivant leur activité économique, comme avec le programme #Ensembleauspectacle« . Live With est une fonctionnalité très utile pour les professeurs de sport, les conférenciers ou les formateurs. On paye bien pour assister à une conférence dans la vraie vie, alors pourquoi ne pas le faire de manière virtuelle ?

Parmi les autres fonctionnalités plébiscitées par les français, nous retrouvons les outils de collectes de fonds. Un moyen d’exprimer sa solidarité pour une cause. Comme on peut le lire dans le communiqué de presse du réseau social : « en France, les collectes de fonds les plus importantes en 2020 ont permis de verser plus de 500 000 euros à la recherche, à la protection de l’environnement et à ceux dans le besoin ». Dans le monde entier, 1,5 milliard d’euros ont été collectés grâce à cette fonctionnalité (dont 150 millions d’euros pour des causes liées au Covid-19).