Sur Twitter il existe une limite de caractères à 280 pour écrire un message. Il faut donc être concis et aller droit à l’essentiel pour poster un message. Heureusement, pour ceux qui ont beaucoup de choses à dire, il existe les threads. Il s’agit tout simplement d’une série de tweets publiés par une personne et reliés entre eux, qui permet de fournir plus de contexte et donner plus d’informations comme l’explique Twitter.

Pour les fans de threads, il existe un outil qui facilite la création et la publication de Threads, j’ai nommé Thread Creator. Un outil très pratique pour les twittos. Le créateur John Joubert explique que l’idée du projet lui est venue car, « il n’aimait pas l’interface native pour créer des threads sur Twitter et il souhaitait un moyen facile pour programmer un threads à un moment opportun ».

Créer et programmer autant de threads que l’on veut !

Le fonctionnement de Thread Creator est en effet très simple. Une fois sur l’outil, il suffit d’écrire son texte d’un seul coup. Sur la droite de l’écran, apparaît alors un aperçu du thread afin de voir comment il sera publié sur Twitter. Il est possible d’ajouter un GIF ou une image à un tweet. Lorsque l’on ajoute un lien, un aperçu apparaît dans le tweet.

Pour séparer un tweet il suffit d’insérer trois sauts de lignes.

Ensuite, il suffit d’envoyer le thread directement sur Twitter ou bien de le programmer. Pour cela, il faut bien entendu se connecter à son compte Twitter.

Des brouillons de threads peuvent être enregistrés et les threads créés et publiés sont facilement retrouvés au sein de l’outil.

Thread Creator est un outil gratuit. Cependant, John Joubert propose également une offre payante avec des fonctionnalités avancées comme les retweets automatiques ou encore le réglage des intervalles entre les tweets. D’autres fonctionnalités sont prévues.