Le 9 février, IBM et Palantir ont annoncé leur nouveau partenariat. Ensemble, les deux entreprises lancent Palantir for IBM Cloud Pak for Data. Une nouvelle solution de cloud hybride conçue pour aider les entreprises à développer une intelligence artificielle low-code (avec un minimum de codage).

Une offre qui croise les compétences des deux entreprises

Selon le communiqué de presse envoyé conjointement par les deux entreprises : « Palantir for IBM Cloud Pak for Data simplifiera la façon dont les entreprises construisent et déploient des applications qui fonctionnent grâce à l’intelligence artificielle, notamment avec IBM Watson et aidera les utilisateurs à accéder, analyser et agir sur les vastes quantités de données qui sont dispersées dans des environnements cloud hybrides sans avoir besoin de compétences techniques approfondies ».

Cette nouvelle offre croise les compétences des deux entreprises. Palantir Foundry et IBM Watson fonctionnement désormais ensemble pour permettre aux entreprises d’aller encore plus loin avec une intelligence artificielle low-code. Avec cet outil, c’est un petit peu comme si on passait du « comment » au « quoi ». Non, tout le monde ne deviendra pas développeur d’applications demain, même si le code disparaissait, mais le processus pourrait bien être de plus en plus simplifié.

Ce nouveau produit conçu par IBM et Palantir a été pensé pour réduire l’expertise technique généralement requise pour utiliser l’intelligence artificielle. Selon IBM : « Palantir for IBM Cloud Pak for Data sera une offre proposée depuis une plateforme dédiée sans ou avec peu de code, pour le déploiement d’applications d’IA capables de traiter les données efficacement et rapidement. L’objectif est d’étendre les systèmes d’entreprise existants et d’accélérer leur transformation numérique ».

IBM et Palantir plaident pour la démocratisation de l’IA

Avec ce nouveau partenariat, IBM et Palantir visent des clients dans les domaines du retail, de la finance, de la fabrication, de la santé ou encore des télécommunications. Les deux entreprises prennent un exemple très concret pour illustrer une utilisation possible de leur nouvelle offre : un revendeur pourrait se servir de Palantir for IBM Cloud Pak for Data pour analyser les tendances de l’offre et de la demande. Dans le domaine de la santé, la solution pourrait être utilisée pour collecter et lisser les données provenant de différents ensembles pour permettre une meilleure analyse aux chercheurs.

Alex Karp, PDG de Palantir, explique que : « Palantir a été pensé pour créer des logiciels destinés à simplifier la vie des entreprises. Dans le cadre de ce partenariat avec IBM, nous combinons nos forces pour mettre notre solution commune entre les mains des institutions et des personnes qui en ont le plus besoin. Nous voulons propulser les entreprises du monde dans une nouvelle ère numérique et permettre la démocratisation de l’intelligence artificielle ».