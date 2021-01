Utiliser Twitter au quotidien, c’est bien. Pour faire sa veille, prendre part aux tendances du moment, faire le buzz avec une phrase … Cependant, comme sur de nombreux réseaux sociaux, les trolls existent et ils arrivent de voir dans sa timeline ou dans le notifications des tweets, que l’on préfère ignorer.

Pour lutter contre ça et reprendre le contrôle de son expérience en linge, Tracy Chou a lancé Block Party. Cet outil gratuit offre diverses solutions pour lutter contre les abus en ligne, le harcèlement en ligne. Par exemple, Block Party permet de filtrer les mentions indésirables sur Twitter, afin de continuer à utiliser le réseau social de manière normale.

Reprendre le contrôle de son expérience en ligne

Le fonctionnement de Block Party est très simple et la configuration se fait en 4 étapes. Dans un premier temps, il faut s’inscrire sur Block Party et lier son compte Twitter.

Ensuite, il est possible de définir des filtres, afin d’identifier les comptes que l’on souhaite voir apparaître dans les mentions Twitter. Il est par exemple possible de continuer à voir les personnes que je suis, celles que je suis et qui me suivent, les utilisateurs vérifiés ou encore les personnes à qui on a récemment répondu.

Se sentir plus en sécurité sur le web

Une fois les filtres définis, Twitter s’utilise aussi bien sur le web que sur la version mobile de manière normale. Dans Block Party et plus précisément dans l’onglet Lockout Folder (dossier de verrouillage), il est possible de retrouver le contenu filtré et de le « noter » afin de vérifier ce qui a été dit.

Il est aussi possible d’inviter des amis, afin que ces derniers passent en revue les mentions bloquées. Une fonctionnalité pratique qui permet de partager « un fardeau » parfois difficile à gérer.

Block Party est en bêta fermée depuis un an et l’outil est désormais ouvert à tous. À l’avenir, Block Party devrait fonctionner avec d’autres plateformes et des abonnements payants devraient être introduits, tout en gardant une version gratuite.

Les retours sur l’outil sont très positifs et insiste notamment sur la prise de contrôle de l’expérience sur Twitter, afin de ne pas se laisser envahir par les trolls ou le harcèlement.