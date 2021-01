Le social commerce explose depuis plusieurs mois notamment grâce à Instagram et ses nombreuses options Shopping. L’autre réseau social qui cartonne et présente de nombreuses opportunités pour les marques, c’est TikTok. En fin d’année 2020, Walmart a d’ailleurs réalisé un événement shopping inédit via le réseau social, en permettant aux utilisateurs d’acheter des vêtements sans avoir à quitter l’application.

Cependant, sur TikTok en dehors des publications sponsorisées, il n’est pas possible d’ajouter un lien sur une vidéo TikTok. Des opportunités se perdent donc ! Sur l’application, nombreux sont ceux à demander en commentaire ce qu’une personne porte, où un accessoire a été acheté, etc. Maximilian Fleitmann a créé un outil très pratique et gratuit permettant de faire face à ce problème : evry.link.

Faciliter la mise en avant de produits et ressources sur TikTok

Concrètement, dans une vidéo TikTok ou en description de cette dernière, un code apparaîtra. Il suffit ensuite de se rendre sur le profil du compte TikTok, cliquer sur le lien de la bio et entrer le code en question. Ainsi l’utilisateur pourra voir les différents liens des produits mis en avant dans une vidéo.



Une fois le compte evry.link créé, il est possible d’utiliser l’outil. Plusieurs options sont alors disponibles : modifier sa page de profil, créer un code ou encore apercevoir tous les codes.

Sur la page de profil, il est possible d’ajouter une description et trois liens statiques. Le lien evry.link peut alors être copié collé dans la bio sur TikTok.

Une opportunité pour les créateurs de contenus

La création d’un nouveau code se fait très simplement. Il suffit de se rendre dans la section dédiée puis insérer le nom d’un produit et un lien redirigeant vers ce dernier. Un code sera alors généré automatiquement et c’est ce dernier qu’il faut inclure via du texte dans la vidéo TikTok ou bien la description. Plusieurs liens peuvent être ajoutés pour une même vidéo, permettant ainsi de montrer plusieurs produits. Pour chaque nouvelle vidéo, un nouveau code est généré.

Un outil pratique pour les influenceurs mode, tech, éducation, les photographes ou encore les pros des tutoriels make up, qui peuvent ainsi monétiser les produits mis en avant et tracker les résultats.