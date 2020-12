Les vidéos courtes sont en train d’écrire une longue histoire sur Internet. En tout cas, Google leur prédit un bel avenir en leur consacrant un carrousel de plus en plus étoffé. Le moteur de recherche a ouvert dans son onglet « Google Discover » (le flux personnalisé sur mobile) un carrousel pour afficher des petits clips issus de son application Tangi et des YouTube Shorts. Selon Search Engine Roundtable, qui reprend un tweet de Brian Freiesleben, le géant numérique américain vient d’ouvrir cette fonctionnalité à d’autres vidéos provenant cette fois-ci d’Instagram (pour les vidéos Reels) et de TikTok.

Noticed Google pulling in Instagram and TikTok videos into this “short videos” carousel this morning. pic.twitter.com/iDr3C8OEAE — Brian Freiesleben (@type_SEO) December 27, 2020

Un porte-parole de l’entreprise a précisé à TechCrunch qu’il s’agit pour le moment d’un test limité, c’est-à-dire que le carrousel n’apparait pas de manière automatique à chaque requête. La fonctionnalité est uniquement disponible sur l’application Google pour mobile ainsi que sur le web mobile. Elle n’est pas encore accessible en France.

Pour le moment, Google semble avoir des rapports limités avec les plateformes sociales. Le géant numérique s’est associé en 2015 avec Twitter pour indexer les vidéos du site de microblogging à ses résultats de recherche. Cependant, nous n’avons pas connaissance d’autres accords formels avec d’autres réseaux sociaux, que ce soit Facebook/Instagram ou TikTok. Cette nouvelle fonctionnalité semblerait être plutôt une stratégie pour voguer sur la tendance des courtes vidéos tout en conservant les internautes sur son application. En effet, lorsque l’on clique sur une vidéo du carrousel, l’utilisateur est renvoyé sur le site de la plateforme et non sur son application native. Une subtilité qui a son utilité puisque vous serez plus susceptible de retourner sur Google après avoir visionner votre vidéo en cliquant sur la flèche « retour ».

Petit lexique des courtes vidéos sur Google

Entre les Google Stories, les YouTube Shorts, Tangi et le carrousel des courtes vidéos, il est facile de confondre les différentes fonctionnalités. Voici un mémo pour les différencier.

Carrousel de courtes vidéos : Disponible dans l’onglet « Google Discovery » sur l’application mobile, le carrousel affiche des vidéos courtes issues de diverses plateformes (Tangi, YouTube Shorts, Instagram, TikTok) en lien avec la recherche effectuée par l’internaute. Il s’agit ainsi d’un module pour faire des recherches et non pour créer des vidéos.

Google Stories : Les « Google Stories », précédemment appelé « AMP Stories », sont des courtes vidéos verticales pour informer rapidement l’internautes. Elles sont créés par quelques partenaires médias de Google tels que Forbes, USA Today, Vice, Now This, Bustle ou encore Thrilist.

Tangi : Lancée en janvier 2020, Tangi est une application qui permet de créer des vidéos verticales d’une minute maximum dédiées aux tutoriels de loisirs pratiques et créatifs.

YouTube Shorts : Il s’agit d’une plateforme intégrée à l’application mobile YouTube pour créer des vidéos verticales de 60 secondes minimum. Cette fonctionnalité a été lancé en septembre 2020 pour concurrencer TikTok.