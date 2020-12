Amazon vient d’annoncer lors de la re:Invent que son service d’instances EC2 va mettre à disposition de nouvelles extensions tournant sur des ordinateurs Apple. Une alternative pour les développeurs qui souhaitent développer leurs applications pour les différents systèmes d’exploitation d’Apple.,

Développer à distance avec macOS

Amazon travaille avec Apple depuis quelques années afin de développer cette extension depuis les services AWS EC2. D’ailleurs, beaucoup de clients des deux parties avaient réclamé cette fonctionnalité. Il est désormais possible d’accéder à une instance sous macOS depuis le service cloud d’Amazon. Ces instances fonctionnent sur un ordinateur physique dont vous êtes le seul à avoir accès le temps de la location, ce n’est en aucun cas une machine virtuelle.

Cette collaboration va permettre aux développeurs de créer, tester et finaliser leurs applications pour iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS ou même Safari. De plus, elle permet d’utiliser des logiciels de développement tels que Xcode par exemple. Les nouvelles instances EC2 pourront être exécutées depuis votre propre Mac ou d’autres services cloud. Amazon propose là une alternative à d’autres systèmes d’exploitation comme Windows de Microsoft ou Linux. Surtout, Amazon Web Services devient le seul fournisseur majeur à proposer des instances sous macOS.

Des serveurs Mac mini

Afin de fournir la puissance nécessaire aux développeurs, les instances d’AWS EC2 vont fonctionner depuis des Mac mini. Les ordinateurs d’Apple tournent pour le moment avec un Intel Core i7 de 8e génération qui s’accompagne de 32 Go de mémoire vive. L’ordinateur à distance propose une connexion internet de 10 Go/s avec 8 Go/s réservé au transfert de fichiers. Les développeurs pourront choisir entre macOS 10.14 (Mojave) et macOS 10.15 (Catalina). Big Sur arrivera dans le courant de l’année 2021. Amazon a décidé de couper la WIFI et le Bluetooth, qui sont inutiles selon lui.

Le service cloud d’Amazon va évidemment se doter des nouveaux Mac mini équipés de la puce M1. Ces modèles arriveront dès le premier semestre de l’année 2021. Néanmoins, Apple estime que les processeurs d’Intel ne sont pas encore à mettre de côté. Beaucoup de développeurs se servent encore de ces puces pour éditer leurs applications. Au sujet des mises à jour AMI, celles-ci seront automatiquement faites dès qu’Apple rendra disponible celle-ci afin de permettre aux développeurs d’en profiter. Enfin, ces instances sont disponibles dans 3 régions aux États-Unis, en Irlande et à Singapour. D’autres régions seront rajoutées au fur et à mesure.

Apple et Amazon, une histoire de fidélité

Ce n’est pas la première fois qu’Amazon et Apple travaillent ensemble pour réaliser de tels projets. L’année dernière Apple a dépensé plus de 30 millions de dollars par mois pour exploiter les services cloud d’Amazon. C’est grâce à lui que fonctionnent les célèbres services d’Apple tels qu’iCloud ou l’App Store. Les liens entre Amazon et Apple devraient se voir d’autant plus renforcés. La marque à la pomme en aura besoin pour consolider ses offres avec l’abonnement Apple One sorti il y a quelques semaines.

Parmi les autres clients de renom, nous retrouvons aussi Pinterest, ou encore Adobe. Pour rappel, le célèbre jeu Minecraft était hébergé chez AWS et sera prochainement transféré chez Azure, le service cloud de Microsoft.