Comme à son habitude, Apple a dévoilé les tops et tendances de l’App Store en 2020. Logiquement, les résultats diffèrent des années précédentes et reflètent la période très particulière que nous traversons.

Les meilleures applications selon Apple

Généralement, les applications figurant dans le classement de la marque à la pomme sont un pêle-mêle de plateformes sociales, de jeux et de services de bien-être. La pandémie de Covid-19 a néanmoins chamboulé nos modes de vie et les gens se sont rués, plus que jamais, sur leurs appareils pour toutes sortes de tâches. C’est pour cette raison que l’application iPhone de l’année est Wakeout!, elle permet d’effectuer des routines de relaxation pour aider à mieux dormir.

La meilleure application iPad en 2020 est sans surprise Zoom, le service de visioconférence dont le chiffre d’affaires a quadruplé pour deux trimestres consécutifs cette année. Du côté des Mac, on retrouve Fantastical, un organisateur permettant de planifier son emploi du temps de manière simple et intuitive. Sur l’Apple Watch, c’est Endel, qui utilise un algorithme se servant de bruits pour aider à être plus productif et concentré, qui remporte l’award.

Enfin, Apple a décidé de décerner la meilleure application Apple TV de l’année à… Disney+ ! Plutôt fair-play, lorsque l’on sait qu’il s’agit d’un rival direct d’Apple TV+.

Pour ce qui est des applications tendances de l’année, découvrez le classement d’Apple :

Shine pour aider les utilisateurs à prendre soin d’eux

pour aider les utilisateurs à prendre soin d’eux Explain Everything Whiteboard pour avoir donné à des salles de classe virtuelles

pour avoir donné à des salles de classe virtuelles Caribu pour avoir connecter des familles entre elles for connecting families to loved ones

pour avoir connecter des familles entre elles for connecting families to loved ones Pokémon Go pour avoir réinventer la manière dont nous jouons

pour avoir réinventer la manière dont nous jouons ShareTheMeal pour permettre aux utilisateurs de faire la différence

Les applications les plus populaires

La firme de Cupertino a également révélé quels jeux et applications étaient les plus populaires sur son store. Sans réelle surprise, le jeu Among Us et le service de visioconférence Zoom dominent le classement. Le voici en entier :

Top des applications gratuites sur iPhone :

1. Zoom

2. TikTok

3. Disney Plus

4. YouTube

5. Instagram

6. Facebook

7. Snapchat

8. Messenger

9. Gmail

10. Cash App

Top des applications payantes sur iPhone :

1. TouchRetouch

2. Procreate Pocket

3. Dark Sky Weather

4. Facetune

5. HotSchedules

6. AutoSleep Track Sleep

7. The Wonder Weeks

8. SkyView

9. Shadowrocket

10. Sky Guide

Top des jeux gratuits sur iPhone :

1. Among Us

2. Call of Duty: Mobile

3. Roblox

4. Subway Surfers

5. Ink Inc.

6. Magic Tiles 3: Piano Game

AD

7. Brain Test: Tricky Puzzles

8. Brain Out

9. Coin Master

10. Cube Surfer

Top des jeux payants sur iPhone :

1. Minecraft

2. Plague Inc.

3. Heads Up

4. Monopoly

5. Bloons TD6

6. Geometry Dash

7. NBA 2K20

8. Grand Theft Auto: San Andreas

9. The Game of Life

10. True Skate

Top des applications gratuites sur iPad :

1. Zoom

2. Disney Plus

3. YouTube

4. Netflix

5. Google Chrome

6. TikTok

7. Amazon Prime Video

8. Gmail

9. Hulu

10. Google Classroom

Top des applications payantes sur iPad :

1. Procreate

2. GoodNotes 5

3. Notability

4. Duet Display

5. Teach Your Monster

6. LumaFusion

7. Affinity Designer

8. Toca Hair Salon 3

9: Toca Life: Hospital

10. Toca Kitchen 2

Top des jeux gratuits sur iPad :

1. Among Us

2. Roblox

3. Magic Tiles 3: Piano Game

4. Ink Inc.

5. Call of Duty: Mobile

6. Subway Surfers

7. Dancing Road: Color Ball Run

8. Tiles Hop: EDM Rush

9. Mario Kart Tour

10. Save The Girl

Top des jeux payants sur iPad :

1. Minecraft

2. Monopoly

3. Bloons TD 6

4. Plague Inc.

5. Geometry Dash

6. The Game of Life

7. Five Nights at Freddy’s

8. Human: Fall Flat

9. Stardew Valley

10. Terraria

Top des jeux sur Arcade :

1. Sneaky Sasquatch

2. Hot Lava

3. Skate City

4. Sonic Racing

5. Pac-Man Party Royale

6. SpongeBob: Patty Pursuit

7. Oceanhorn 2

8. Crossy Road Castle

9. What the Golf?

10. Lego Brawls

« Cette année, plus que jamais, certains de nos moments les plus créatifs et les plus connectés se sont produits dans des applications. Cela a été possible grâce au travail extraordinaire des développeurs qui ont introduit des expériences nouvelles et utiles dans les applications tout au long de l’année. Dans le monde entier, nous avons vu des efforts remarquables de la part de tant de développeurs, et ces lauréats du Best of 2020 sont 15 exemples remarquables de cette innovation. Qu’il s’agisse de nous aider à rester en forme et attentifs, de maintenir l’éducation de nos enfants sur la bonne voie ou de contribuer à la lutte contre la faim, leur impact a été significatif pour beaucoup d’entre nous », a déclaré Phil Schiller, vice-président marketing chez Apple.