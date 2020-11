Être transparent et rassurant, ces deux mots signent le futur de Microsoft dans l’utilisation des données personnelles. À la suite des nouvelles lignes directrices de la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés), la firme de Redmond revoit ses prérogatives et se met à jour pour rassurer ses clients vis-à-vis du cadre SHREMS II.

De ce fait, Microsoft devient l’une des premières entreprises à suivre ces directives et aller même plus loin. L’entreprise refusera les demandes de divulgation de données personnelles provenant de quelconque gouvernement sauf si un mandat ou un quelconque motif légal l’y oblige.

Une compensation financière

Si un des motifs présentés oblige Microsoft à divulguer des informations sur les données personnelles de l’entreprise du secteur public, ou privé, celle-ci sera dédommagée financièrement. Cette compensation serait effective uniquement si l’un des gouvernements ne suit pas à la lettre le RGPD (Règlement général sur la protection des données). D’ailleurs, aucune somme n’a été divulguée pour le moment.

Microsoft souhaite aller au-delà des directives en optant pour un chiffrement des données beaucoup plus important. L’entreprise sera à l’avenir transparente quant à l’utilisation des données personnelles de ses clients. Elle souhaite avant tout permettre à ses clients de se retrouver dans la sécurité de leurs données personnelles.

Pour tenir ses promesses, Microsoft n’hésitera pas à aller devant le tribunal. D’ailleurs, un cas de violation de donnée personnelle de la part d’un gouvernement a déjà fait l’objet d’une plainte auprès des tribunaux.

C’est pourquoi nous avons été le premier fournisseur de cloud à travailler avec les autorités européennes de protection des données pour l’approbation des clauses modèles européennes, le premier à adopter de nouvelles normes techniques pour la confidentialité du cloud, et des partisans enthousiastes du RGPD depuis sa première proposition en 2012.

Renforcer, protéger et rassurer

Internet possède toutes nos données. 2019 a été l’année record dans la violation de données personnelles. Selon un rapport de Risk Based Security, les entreprises les plus touchées par la violation de données sont les entreprises du secteur public.

Au total, ce sont près de 7,9 milliards de données qui sont exposées librement sur internet. Selon IBM, une divulgation de données personnelles coute 3,92 millions de dollars à une entreprise.