Le débat sur les droits voisins avance et c’est une bonne nouvelle pour les médias français. Dans un billet de blog publié le 19 novembre, Google a annoncé avoir signé plusieurs accords individuels avec des éditeurs de l’Hexagone.

Le long bras de fer entre les médias français et la firme de Mountain View est-il sur le point de prendre fin ? Après avoir contourné le droit voisin depuis que la loi a été votée en 2019, Google va finalement l’appliquer. Pour rappel, le droit voisin permet aux médias d’être rémunérés lorsque leur contenu apparaît sur les plateformes comme Google ou Facebook. Si les éditeurs ont pour longtemps abdiqué face au géant du web, l’Autorité de la concurrence lui a ordonné de négocier avec ces derniers. Après des avancées le mois dernier, il semblerait que les discussions aient enfin abouti. Google explique :

« Nous avons signé plusieurs accords individuels, qui reflètent les principes d’universalité, de transparence et de respect de la loi sur lesquels nous nous appuyons dans nos discussions avec l’Alliance. Parmi les premiers signataires de ces accords, nous comptons un certain nombre d’éditeurs de la presse quotidienne et des magazines dont Le Monde, Courrier International, L’Obs, Le Figaro, Libération, et L’Express ».