Quand on souhaite développer une idée, il est intéressant de créer une landing page afin de voir si le produit ou service pensé, dispose d’un réel marché. Problème : la création d’une landing page ou d’un site dédié peut prendre du temps et les efforts mis en place peuvent parfois… ne servir à rien. Pour résoudre ce problème, un outil peut aider !

AreYouInterested est un générateur de landing page très simple à utiliser et permettant de valider des concepts rapidement. Une sorte de mini-sondage, disponible via une page web. L’idée a été créée par Jaes Skarzynksi. Il explique qu’il avait beaucoup d’idées, mais n’avait pas le temps ou l’énergie pour les faire valider. C’est pourquoi il a créé avec son associé AreYouInterested.



Créer des landing pages en 60 secondes

Une fois sur AreYouInterested, il faut créer un compte. Il faut ensuite ajoute un site. Pour cela il faut définir le nom et le slug du site, qui sera l’URL en ligne. Il faut ensuite faire un choix dans les couleurs du site et définir la couleur des boutons et celle de l’arrière-plan. Titre et sous-titre du site doivent être définis, ainsi qu’une image et un lien renvoyant vers Twitter (optionnel).

Une fois la page créée, il est possible de partager cette dernière afin d’obtenir des résultats au sondage ! La question « Are You Interested » apparaît juste en dessous de l’idée, et les personnes peuvent voter très facilement en cliquant sur oui ou sur non. Si les utilisateurs sont intéressés et cliquent sur oui, ils pourront ajouter leur adresse mail. Toutes les données sont facilement consultables via un tableau de bord !

AreYouInterest est un outil freemium. Une offre gratuite est proposée permettant de créer un site, obtenir un nombre illimité de votes et collecter un nombre illimité de mails et permet de valider une idée. L’offre Basic à 5 dollars et l’offre Pro à 12 dollars, permettent de valider plus d’idées, et créer plus de sites.