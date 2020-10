La société de streaming musical Spotify a annoncé le 14 octobre 2020 qu’elle testait un nouveau format de podcast pour permettre aux auditeurs d’entendre des morceaux de musique dans leur intégralité. La musique pourra être insérée par le créateur du podcast lui-même. Jusqu’à aujourd’hui, le créateur du contenu ne pouvait qu’inclure des brefs échantillons.

Quid du droit d’auteur

Cette nouvelle fonctionnalité est une première sur le marché mondial des podcasts. Elle permet aux créateurs de contenus de s’affranchir des droits d’auteur qui sont négociés au préalable entre Spotify et les artistes musicaux. Seuls les abonnés à Spotify premium pourront entendre les chansons en entier. Ils pourront aimer, enregistrer et accéder à des informations détaillées sur chaque piste, le tout sans quitter la page du podcast qui est en train d’être écouté. Les autres utilisateurs n’entendront qu’un aperçu de 30 secondes de chaque piste audio.

Pour les artistes musicaux, Spotify assure qu’ils seront rémunérés comme à l’accoutumé, c’est-à-dire comme si un utilisateur avait recherché une piste ou découvrait sa musique sur une playlist.

Poursuivre la stratégie podcast

Les créateurs pourront se servir de cette nouvelle fonctionnalité via l’application de création de podcast Anchor. Spotify avait acheté cette société en 2019. Dans un premier temps, ce sont les utilisateurs d’Anchor basés aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Irlande qui auront accès à cette nouvelle option de création de podcast. Les épisodes créés par les utilisateurs d’Anchor ne seront accessibles que via Spotify et ne seront pas distribués sur d’autres plateformes.

Parallèlement à cette annonce, Spotify lance sept nouvelles séries originales de podcast qui tireront parti de ce nouveau format et dont la musique est positionnée comme priorité. Par exemple Our Love Song met en scène des couples qui racontent l’histoire de leur chanson d’amour préférée. 10 Songs that made me met en vedette une artiste ou une célébrité qui donne la collection de ses titres préférés.

La stratégie du géant suédois est de faire de Spotify la plateforme la plus attrayante pour les créateurs de podcast. Depuis quelques années, l’entreprise mise énormément sur l’essor de ce format. La multiplication des investissements dans ce domaine semble d’ailleurs porter ses fruits. Le 5 février 2020, Spotify annonçait que l’écoute de podcasts avait bondi de 200 % en 2019 par rapport à l’année précédente.