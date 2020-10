Sur Twitter il est commun de voir des personnes utiliser $NKE ou $TSLA. Les utilisateurs du réseau social à l’oiseau bleu peuvent facilement ajouter des symboles boursiers dans leurs tweets. Depuis début octobre, Twitter facilite le suivi des actions sur sa plateforme. En effet, il est désormais possible de suivre les stock tickers, comme il est possible de suivre une actualité sur la plateforme.

L’outil du jour va un peu plus loin dans cette démarche. Stock Charts est une extension Chrome, gratuite développée par Public.com, une entreprise qui rend la bourse plus « social » en facilitant le suivi des investisseurs, entreprises etc. L’extension développée permet lorsque la souris passe sur un symbole boursier sur Twitter d’afficher un graphique boursier permettant de suivre l’évolution d’un titre.

Pour faire fonctionner l’extension, il suffit de la télécharger. Puis ensuite de survoler un ticker sur Twitter pour voir apparaître un graphique boursier dynamique dans le feed Twitter.

Cette petite extension permet ainsi d’avoir plus de contexte, lorsque des discussions autour de la bourse apparaissent dans le feed Twitter !