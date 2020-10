Dans un billet de blog publié le 8 octobre 2020, le manager produit de chez Google, Adam Coimbra, a annoncé que le Google Assistant allait enfin fonctionner avec les applications tierces sur les appareils Android.

Pas toutes les applications compatibles, pour le moment

L’assistant personnel de la firme de Mountain View acquiert régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Il peut par exemple lire et traduire les pages Web en 42 langues, et il est également capable de vous réciter des textos reçus sur des messageries tierces comme WhatsApp et Slack. La dernière annonce de Google va toutefois largement étendre ses usages sur les smartphones Android :

« L’ouverture et la recherche dans les applications Android à l’aide de « Hey Google » est désormais disponible pour tous les téléphones Android compatibles avec l’Assistant. Cela facilite grandement les tâches quotidiennes au sein d’une application grâce à la voix. Par exemple, vous pouvez désormais dire « Hey Google, recherche des couvertures douillettes sur Etsy » et obtenir directement ce que vous cherchez. Ou si vous cherchez quelque chose (ou quelqu’un) de spécifique dans une application, dites simplement : « Hey Google, ouvrez Selena Gomez sur Snapchat » ».

Concrètement, le Google Assistant va enfin pouvoir effectuer des tâches dans des applications tierces qui lui auront été ordonnées par la voix, comme d’ouvrir les trending topics sur Twitter par exemple. Dans son post de blog, Google précise que pour le moment, cela est possible uniquement avec les 30 applications les plus populaires du Google Store (et surtout, disponibles en anglais) mais que « d’autres applications sont à venir ».

Des raccourcis vocaux

Grâce à ces nouvelles capacités, le Google Assistant va notamment permettre de « mettre de la musique, vous accompagner pendant votre footing, poster sur les réseaux sociaux, commander de la nourriture, rembourser un ami, réclamer une voiture » avec une simple commande vocale. Il est même possible de lui demander d’attacher les lacets des Nike Adapt, les sneakers connectées de la marque à la virgule. Par ailleurs, Google précise qu’il va être possible de créer des raccourcis vocaux pour les commandes récurrentes afin de les simplifier au maximum.

Cette évolution donne un avantage certain à Google Assistant par rapport à son grand concurrent, Siri. L’assistant personnel d’Apple devrait néanmoins s’améliorer d’ici peu grâce au rachat par la marque à la pomme de la startup Inductiv, spécialisée dans l’intelligence artificielle.