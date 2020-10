Google revient très fort avec sa fonctionnalité de réalité augmentée. Pour rappel, Live View permet de superposer les informations d’un itinéraire tout en visualisant l’environnement réel qui se trouve sous vos yeux, grâce à votre appareil photo. Live View propose désormais d’identifier des « points d’intérêts » pour aiguiser un peu plus votre sens de l’orientation.

Google veut favoriser la marche à pied avec Live View

Google Maps continue d’améliorer quotidiennement son application en l’agrémentant de nouvelles fonctionnalités pour toujours garder une longueur d’avance sur Apple Maps. Déjà cet été, l’application de google présentait une évolution avec un niveau de détail jamais atteint auparavant par le service de cartographie. Lancée en mai dernier, la fonctionnalité Live View doit permettre aux utilisateurs de Google Maps d’être mieux guidés visuellement tout au long de leurs itinéraires.

Live View a un objectif bien précis selon Google : favoriser les modes de transport non polluants en incitant ses utilisateurs à marcher. La facilité quand on débarque dans une grande que nous ne connaissons pas c’est évidemment le métro : on se laisse guider, on ne se pose pas de questions. Cependant Google estime qu’avec Live View, on peut retrouver cette même simplicité. Il suffit désormais de dégainer son smartphone pour savoir dans quelle direction marcher, grâce à la réalité augmentée.

Une fonctionnalité pour améliorer son sens de l’orientation ?

Cette fonctionnalité est disponible sur tous les smartphones de la gamme Pixel pour le moment. Google promet que cette intégration sera disponible sur tous les smartphones Android et iOS d’ici quelques mois. Un peu de patience. Une fonctionnalité qui sera probablement très utile si vous prévoyez de marcher sur une partie de votre trajet. Concrètement, une flèche vous guidera afin que vous vous alliez dans la bonne direction et que vous profitez de toutes les informations disponibles. Une carte au bas de l’écran vous permettra de démarrer la navigation en réalité augmentée.

Bientôt, le partage de localisation sera également disponible pour tous les utilisateurs qui utiliseront Live View. Selon Google, il suffira de toucher l’icône de vos amis et de cliquer sur Live View pour voir leur position et la distance qui vous sépare. Google Maps s’est même efforcé de rendre la localisation des épingles plus précise en prenant en compte l’altitude d’un lieu. La réalité augmentée vous permettra aussi d’éviter de vous tromper de rue. Dernier point : pour être certain de ne pas provoquer d’accident, à cause d’un utilisateur piéton trop concentré sur son écran, Google Maps s’assombrira.