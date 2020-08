Google Maps, qui a récemment fait son grand retour sur l’Apple Watch, est en pleine refonte. Le service de cartographie évolue pour offrir des cartes bien plus détaillées et colorées à ses utilisateurs. L’objectif : faciliter la distinction entre les différents environnements naturels, tels que les déserts, les plages, les forêts ou encore les montagnes, mais aussi entre les différentes constructions humaines.

Google Maps améliore la compréhension des environnements naturels…

Sur son blog, Google explique : “Cette semaine, nous déployons des améliorations visuelles qui apportent encore plus de détails et de granularité à nos cartes, facilitant ainsi la compréhension de l’aspect d’une zone, que vous l’exploriez virtuellement ou que vous planifiez de visiter“.

Pour parvenir à cet objectif, la firme de Mountain View a conçu “une nouvelle technique algorithmique de coloration de cartes“, qu’elle a appliqué à ses images satellites haute définition, analysées préalablement par la technologie de la vision par ordinateur pour identifier les différentes caractéristiques naturelles présentes dans chaque environnement.

Le résultat est sans appel : les couleurs sont plus nombreuses et nuancées pour traduire les différents environnements naturels existants. Désormais, il est donc plus facile de les différencier entre eux. Google explique : “Vous pouvez savoir d’un seul coup d’oeil à quel point un endroit est luxuriant et verdoyant grâce à la végétation, et même savoir s’il y a de la neige au sommet des montages“. De fait, il sera même possible de faire la différence entre une forêt très dense (en vert foncé) et une zone arboricole plus épars (vert clair).

… Mais aussi des environnements urbains

En ce qui concerne les paysages urbains, là encore, Google Maps fait dans le détail. Afin d’aider les utilisateurs à mieux appréhender les espaces dans lesquels ils se trouvent et par conséquence à se déplacer plus en sécurité, le service déploiera prochainement des cartes de villes bien plus précises et reflétant mieux la réalité.

La firme explique : “Bientôt, vous serez en mesure de voir des informations très détaillées sur les rues qui montrent la forme et la largeur exactes de celles-ci. Vous pourrez également voir exactement où se trouvent les trottoirs, les passages pour piétons et les îlots pour piétons – des informations essentielles si vous avez des besoins en matière d’accessibilité, comme les besoins en fauteuils roulants ou en poussettes”.

Si la mise à jour de Google Maps avec les environnements naturels plus détaillés est en cours de déploiement, la firme de Mountain View ne précise pas quand les améliorations sur les cartes urbaines verront le jour. Elle promet néanmoins que leur arrivée se fera “bientôt“.