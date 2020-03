Depuis mai 2019, la réalité augmentée sur Google Maps est possible, sur les appareils Pixel. En août dernier, l’application a commencé à proposer aux utilisateurs un moyen de suivre sa trajectoire directement en réalité augmentée. Aujourd’hui, Maps semble décidé à mettre en avant cette technique, précisément en proposant la réalité augmentée, comme guide, dès lors que vous sélectionnez ou recherchez un lieu.

Google Maps va utiliser la caméra de votre smartphone

Comme le relaie 9to5Google, une version bêta de Google Maps intègre désormais un bouton permettant de lancer la caméra du téléphone. L’application va utiliser l’accès à celle-ci pour afficher la direction à prendre ainsi que la distance à parcourir afin de vous rendre à la destination sélectionnée en amont. Dans un premier temps, une flèche vous guidera afin que vous vous positionniez dans le bon sens, puis une carte au bas de l’écran vous permettra de démarrer la navigation en réalité augmentée.

Cela pourrait largement faciliter les choses dans de grandes villes, particulièrement à la sortie d’une station de métro. Cette dernière contient bien souvent plusieurs issues menant à différentes rues et un repère visuel pourrait s’avérer utile dans ce cas, pour se repérer.

Une fonctionnalité bientôt déployée

Grâce à Live View, Google Maps ne pourrait plus vous conduire au mauvais endroit, la réalité augmentée vous permettra aussi d’éviter de vous tromper de rue. Et pour être sûr de ne pas provoquer d’accident, à cause d’un utilisateur piéton qui reste concentré sur son écran par exemple, Google a pensé à tout. Dès que la personne marchera, l’écran de son téléphone s’assombrira.

Enfin, même si la fonctionnalité a toujours son statut bêta, elle devrait bientôt être déployée officiellement. Elle figure dans les plans des équipes de Google Maps. En février, Google avait annoncé que des tests auraient lieu pendant “les prochains mois”, il ne reste donc plus qu’à patienter, avant de disposer de son guide personnel.