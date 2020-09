Alors que les concerts sont interdits dans la plupart des pays du monde en raison de la pandémie de Covid-19, Amazon aide les musiciens à se connecter davantage et plus facilement à leurs fans en intégrant Twitch à Amazon Music, apprend-on dans un communiqué de presse publié le 1er septembre 2020. Ainsi, vous pourrez assister aux lives organisés par vos artistes préférés, sans avoir à quitter l’application de streaming musical de géant du e-commerce.

Twitch s’invite dans Amazon Music

Cette nouvelle intégration de Twitch à Amazon Music permet aux fans de s’engager de façon inédite avec leurs artistes préférés, tout en leur offrant l’opportunité de naviguer de façon fluide entre le streaming musical traditionnel, et les diffusions en direct. En outre, l’application de streaming musical enverra une notification push à ses utilisateurs lorsque l’un de leurs artistes préférés sera en pleine diffusion. Un nouvel onglet “Live” s’invite également dans l’interface d’Amazon Music, afin de permettre aux usagers de découvrir et trouver facilement des événements qui pourraient leur plaire.

Dans son communiqué de presse, le géant du e-commerce explique : “À l’heure où les événements physiques sont limités, les artistes pourront pour la première fois établir une connexion en temps réel avec leurs fans présents sur Amazon Music. Les artistes, des plus connus à ceux qui émergent dans leur carrière, peuvent désormais s’appuyer sur Twitch et Amazon Music pour entrer en contact avec une audience aussi grande que celle d’un stade“.

Tracy Chan, vice-présidente et responsable de la musique chez Twitch, explique quant à elle : “Twitch a toujours eu pour but de connecter des créateurs incroyablement talentueux en direct avec des fans à travers le monde. C’est pourquoi nous sommes heureux d’annoncer la prochaine phase de notre partenariat avec Amazon Music, qui ouvre un tout nouveau monde d’expériences et d’engagements musicaux en direct en connectant Twitch et le catalogue de musique disponible sur Amazon Music”.

D’ores et déjà lancée sur iOS et Android, cette fonctionnalité est disponible pour les artistes du monde entier et plus de 1 000 d’entre eux auraient déjà connecté leur compte Amazon Music à Twitch selon Ryan Redington, directeur d’Amazon Music. Pour rappel, le service de streaming musical d’Amazon compte plus de 55 millions d’utilisateurs.