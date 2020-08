Antonio Lucio, Chief Marketing Officer (CMO), arrivé chez Facebook en 2018, effectuera son dernier jour chez Facebook le 18 septembre prochain. Il vient d’annoncer son départ pour se consacrer à de nouvelles activités. L’année 2020 aura été, pour lui, celle de trop chez Facebook.

Antonio Lucio veut consacrer du temps à l’inclusion et à la diversité

Le charismatique Chief Marketing Officer de Facebook, parmi les CMO les plus influents au monde, a écrit ceci dans un post Facebook : “j’ai décidé de consacrer 100% de mon temps à la diversité, l’inclusion et l’équité”. Un changement de cap total donc pour celui qui estime que cette année 2020 aura été celle de trop chez Facebook. Antonio Lucio est notamment connu pour avoir participé à la première publicité de la société pour le Super Bowl et à un effort continu pour tenter d’améliorer la confiance des consommateurs dans le réseau social.

Après avoir travaillé chez HP comme directeur du marketing et de la communication au niveau monde, Antonio Lucio avait décidé de rejoindre Facebook en 2018 pour tenter l’aventure aux côtés de Mark Zuckerberg et toute sa bande. L’homme a considérablement augmenté le budget du marketing chez Facebook depuis son arrivée. Son objectif était très clair et il ne s’en cachait pas : rétablir la confiance des internautes face aux critiques sur les mauvaises pratiques, notamment en lien avec la confidentialité et la désinformation, sur Facebook.

L’homme derrière la publicité du Super Bowl, mais pas que

L’année dernière Lucio donnait une interview pour le Wall Street Journal. Il expliquait que :

“Il ne fait aucun doute que nous avons fait des erreurs et que nous sommes en train de les corriger les unes après les autres, mais nous devons raconter cette histoire au monde entier, tant du point de vue de la confiance que de la valeur. C’est une nécessité pour regagner la confiance de nos utilisateurs, indispensable au bon fonctionnement du réseau social”.

Antonio Lucio a participé au rapprochement des marques Instagram et WhatsApp au nom Facebook. Cette démarche consistait à opérer un changement de marque où le nom “Facebook” apparaît désormais sur les autres applications. Il voulait également demander aux agences de publicité avec lesquelles Facebook travaille de constituer des équipes diversifiées avec plus de femmes, plus de personnes de couleur et de personnes d’orientations sexuelles diverses. C’était dans ses valeurs.

On le retiendra également pour cette fameuse publicité diffusée à l’occasion de la dernière édition du Super Bowl en février 2020. Une publicité qui mettait en avant deux vedettes : Chris Rock et Sylvester Stallone, dont l’objectif était de promouvoir sa fonction Groupes. Une publicité magique, qui restera longtemps dans nos esprits. Je vous la mets juste ici :

Un porte-parole de Facebook a commenté le départ de Facebook et dit ceci : “Antonio a fait un travail incroyable en racontant notre histoire pendant une période de transformation de l’entreprise. Maintenant nous allons devoir chercher un successeur à ce grand monsieur. En interne, peut-être, ou en externe”.