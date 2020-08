De nos jours, toute entreprise rêve de gagner du temps dans sa stratégie marketing et principalement dans les tâches liées à l’email marketing. Personnalisation et automation sont les maîtres mots pour cela. Diverses solutions existent sur le marché pour envoyer des campagnes efficaces et personnalisés, tout en automatisant les envois.

Aujourd’hui c’est à la solution ActiveCampaign que nous nous intéressons. Cette solution de marketing intègre divers outils de marketing et de CRM, tout en étant spécialisée dans le marketing automation. ActiveCampaign aide ainsi les entreprises et plus précisément les équipes marketing ou sales dans leur quotidien en offrant des outils performants et intuitifs. La solution est concurrente d’outils comme SendinBlue ou encore Hubspot.

Toute l’expérience client est dynamisée via ActiveCampaign

Les fonctionnalités d’Active Campaign sont nombreuses. Dans un premier temps, parlons de l’email marketing. L’outil permet de créer des campagnes mailing entièrement personnalisées, en ciblant les intérêts de chaque client. L’objectif étant d’adresser les bons emails aux bonnes personnes. Pour cela, l’outil propose un concepteur simple d’utilisation, basé sur le drag and drop, pour créer en quelques minutes, des mails originaux. Des templates d’emails sont également disponibles et adaptables.

Toucher la bonne personne au bon moment

La segmentation permet d’envoyer des messages différents à plusieurs audiences. Pour cela, Active Campaign utilise du contenu dynamique, basé sur des conditions au préalable définies. En fonction des informations disponibles sur chaque contact, les mails sont réellement personnalisés et l’audience interagit plus facilement, car le mail reçu la concerne vraiment. Via ActiveCampaign, il est possible de réaliser des tests A/B afin de comprendre ce qui fonctionne le mieux et adapter les campagnes.

Pour la partie automation, ActiveCampaign gère ce que personne n’a le temps de gérer. On entend ici la mise en place de série de messages, en fonction de certainrs actions via un générateur d’automatisation basé sur le drag & drop, la possibilité d’identifier facilement les contacts les plus engagés ou encore la possibilité de disposer d’informations provenant d’autres plateformes. ActiveCampaign s’intègre avec plus de 150 outils et applications, comme Facebook, Shopify, WooCommerce ou encore Zapier.

Enfin, ActiveCampagn offre un CRM de vente automatisé. Ce dernier permet d’assurer l’ensemble du processus de vente, du remplissage d’un formulaire, à un deal conclu en passant par l’envoi d’une campagne. Tous les contacts peuvent ainsi être gérés au sein de la plateforme, et chaque utilisateur peut ajouter des informations, et obtenir l’historique complet du lead. La solution offre également le lead scoring, permettant de suivre l’engagement des prospects et cibler les personnes avec qui faire un follow-up.

Pour finir et comme de nombreuses solution d’email marketing, ActiveCampaign offre un créateurs de formulaires, pour facilement récolter des adresses mails.

Côté prix, ActiveCampign est un outil payant. Le prix des abonnements varie en fonction du nombre de contacts. Par exemple pour 5 000 contacts, les offres varient de 69 dollars par mois à 359 dollars, en fonction des besoins.

