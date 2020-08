Le jeu mobile se porte bien. C’est ce que révèle un rapport publié par Sensor Tower qui fait état d’une hausse de 27% du chiffre d’affaires du secteur au second trimestre 2020, en comparaison des résultats enregistrés l’année dernière à la même période. Bilan : 19 milliards de dollars de chiffes d’affaires et ce, malgré la baisse des ventes de smartphones provoquée par la pandémie de Covid-19.

Le confinement a profité au secteur du jeu mobile

Si de nombreux secteurs ont souffert de la pandémie de Covid-19, ce n’est clairement pas le cas du jeu mobile, bien au contraire. Selon l’étude révélée par Sensor Tower, le secteur a connu un véritable pic au mois de mai avec un chiffe d’affaires de 6,6 milliards de dollars enregistré, plateformes iOS et Android confondues. C’est 21% de plus qu’au mois de mai 2019.

Sans aucun doute, le confinement a joué son rôle dans ce record : alors que près de 2 milliards de personnes à travers le monde se sont retrouvées confinées à leur domicile, leur mobile est devenu leur meilleur allié. C’est une tendance que l’on a remarquée également chez les plus grands réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter qui, eux aussi, ont connu des pics d’audience à cette même période.

Sans surprise désormais, le rapport dévoile également que les installations de nouveaux jeux ont explosé sur l’ensemble du second trimestre 2020 : 15 milliards de nouvelles applications se sont nichées dans les smartphones des utilisateurs, ce qui représente une croissance de 45,2% par rapport à l’année précédente. Un pic a été constaté au mois d’avril qui, à lui seul, a compté 5,6 milliards de nouvelles installations. Pour rappel, le premier trimestre 2020 avait enregistré une augmentation de 38% par rapport à 2019, pour 13,4 milliards de jeux installés.

Au total, ce sont donc 19 milliards de dollars de chiffes d’affaires qui ont été récoltés par le secteur du jeu mobile. Une belle hausse de 27% par rapport à la même période l’année précédente.

Qui joue à quoi ?

Dans son rapport, Sensor Tower établit un classement des jeux qui ont le plus rapporté dans le monde au second trimestre 2020. En tête du classement, tous supports confondus, se place PUBG Mobile qui appartient à Tencent. Sur les revenus de l’App Store, c’est Honor of Kings qui arrive en première position, quand sur les seuls revenus du Googe play, c’est Lineage 2M.

Quant aux pays qui ont installé le plus de jeux au second trimestre 2020, l’Inde arrive en première position avec 2,7 milliards de téléchargements. S’en suivent les États-Unis avec 1,4 milliard de téléchargements, et c’est le Brésil qui clôture le podium avec 1,1 milliard de téléchargements. Toutefois, les États-Unis occupent encore et toujours la place du pays le plus profitable pour le secteur du jeu mobile, avec pas moins de 5,6 milliards de dollars générés pour ce seul deuxième trimestre 2020.