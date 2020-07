Le Financial Times a rapporté le 28 juillet que le géant des réseaux sociaux, Facebook, décide de poursuivre l’Union européenne en justice. L’entreprise de Mark Zuckerberg estime que les régulateurs européens ont porté atteinte à la vie privée de ses employés.

Selon la direction du réseau social, c’est au cours d’auditions qui se sont tenues dans le cadre de deux enquêtes antitrust, que les régulateurs européens se seraient montrés trop gourmands. Facebook affirme que les auditeurs européens auraient posé des questions dépassant le cadre des enquêtes dont il était question. Le réseau social a pour cette raison demandé que le Tribunal général du Luxembourg intervienne, selon le rapport du Financial times.

L’Union européenne enquête actuellement sur la manière dont Facebook collecte et tire profit des données personnelles de ses utilisateurs. Le groupe de surveillance de la concurrence de l’Union européenne déclarait il y a quelques mois que :

“Ces enquêtes concernent la manière dont les données sont collectées, traitées, utilisées et monétisées, y compris à des fins publicitaires”.

Selon l’Union européenne, d’importantes quantités de données seraient stockées par les géants du numérique notamment américains, dont Facebook. Dans le cadre de cette enquête, le réseau social aurait déjà fourni pas moins d’1,7 million de pages et de documents, y compris des e-mails internes, en réponse à de multiples demandes d’information des régulateurs européens. Tim Lamb, l’avocat général adjoint de Facebook, a déclaré que :

“Nous coopérons avec la Commission et nous nous attendons à leur fournir des centaines de milliers de documents. Mais la nature exceptionnellement large des demandes de la Commission signifie que nous serions tenus de remettre des documents pour la plupart non pertinents et qui n’ont rien à voir avec les enquêtes de la Commission”.