Avec le succès que rencontrent les statues Gundam grandeur nature au Japon, il était facile d’imaginer que celles-ci s’exporteraient bientôt dans d’autres pays. C’est désormais chose faite : la Chine, et plus précisément la ville de Shanghai, accueillera elle aussi, un mecha Gundam de 18 mètres de haut dès l’année 2021.

L’histoire d’un succès

Créée en 1979 par Yoshiyuki Tomino et Hajime Yatate avec la série d’animation “Mobile Suite Gundam”, la franchise Gundam est depuis plus de 40 ans un véritable phénomène culturel qui a, depuis longtemps, dépassé les frontières de son pays d’origine, le Japon. Son succès, elle le doit notamment à ses robots géants (des mechas). Des robots qui, aujourd’hui, sont dérivés sous toutes les formes possibles et imaginables : jouets, films, séries, mangas, affiches, jeux vidéo, goodies… Et statues grandeur nature.

La première d’ente elles a été créée à l’occasion des trente ans de la franchise et a été placée sur l’île artificielle d’Odaiba. S’agissant néanmoins d’une installation éphémère, celle-ci a été démantelée seulement quelques mois après son installation, mais pas pour longtemps… Face au succès rencontré par la statue au niveau local et international, il a été décidé de le rebâtir à Shizuoka en 2011. Quelques années plus tard, et plus précisément en 2017, elle a été remplacée par un autre modèle (le RX-0 Licorne) qui atteint les 19,7 mètres de haut. En 2018, on apprenait qu’une nouvelle statue Gundam allait être installée à Yokohama : celle-ci sera visible à partir du 1er octobre 2020 et devrait mesurer pas moins de 18 mètres de haut.

Le premier Gundam à s’installer hors du territoire japonais

Jusqu’à présent, toutes les statues de Gundam grandeur nature avaient été installées sur le territoire japonais, mais c’est bientôt sur le point de changer. En effet, comme le révèle Engadget, un nouveau mecha grandeur nature est en préparation, mais cette fois, il sera à destination de la Chine. Celui-ci sera la copie de la combinaison mobile ZGMF-X10A Freedom Gundam vue dans la série d’animation Mobile Suit Gundam SEED et elle sera exposée à Shanghai dès l’année prochaine. Comme ses grandes soeurs, cette statue devrait mesurer pas moins de 18 mètres de haut. Une nouvelle qui démontre une nouvelle fois que le succès de la franchise Gundam s’étend bel et bien au-delà des frontières japonaises pour rayonner à l’international.