En tant que développeur, les révisions de code sont un passage obligatoire. Nombreux sont ceux qui ne sont pas satisfaits de leur solution actuelle. Parmi les problèmes les plus récurrents on peut citer : des révisions de code qui interviennent trop tard dans le processus, des révisions de code qui ont lieu sur un site comme GitHub ce qui implique des switchs réguliers ou encore un fonctionnement qui n’est pas optimal.

Pour remédier à cela, CodeStream, une plateforme de collaboration entre développeurs permettant aux équipes, notamment celle à distance, de discuter et réviser le code de manière plus naturelle et contextuelle, propose une nouvelle fonctionnalité, facilitant les révisions de code : CodeStream Code Review.

Examiner le code avec le contexte complet

Un outil collaboratif simple d’utilisation

Grâce à CodeStream, il suffit désormais de deux clics pour obtenir facilement une révision de code permettant d’ajuster ce dernier en cas de problème, directement dans son environnement de développement.

CodeStream Code Review s’intègre parfaitement avec GitHub, GitLab ou encore Bitbucket. Il n’est ainsi plus nécessaire de quitter son environnement de développement pour demander ou effectuer une révision de code. Les discussions associées au code sont facilement accessibles à tous les membres. CodeStream fonctionne avec les services de messagerie comme Slack et Microsoft Teams. Tous les langages de programmation sont supportés.

CodeStream Code Reviews est un outil freemium. Une offre gratuite permet à 5 personnes d’utiliser l’outil, connecter trois intégrations, profiter d’un nombre illimité de conversations autour de code, bénéficier d’un nombre illimité de retours sur le code et du support via la communauté.

L’offre Business à 10 dollars par mois et par utilisateur, permet à un nombre illimité d’utilisateurs d’accéder à l’outil, profiter d’un nombre illimité d’intégrations, de discussions et de révisions de code illimitées ! Il y a également un accès prioritaire au support.

Enfin l’offre Enterprise à 49 dollars par mois, par utilisateurs, comprend toutes les fonctionnalités de l’offre Business, mais aussi un accès à l’API, une console d’administration avec analysée avancée et d’autres fonctionnalités.