L’IA générative séduit aussi les acteurs du jeu vidéo. Roblox, plateforme de création de jeux en ligne réunissant près de 58,8 millions de joueurs, va dévoiler un outil fondé sur cette branche de l’intelligence artificielle. Les développeurs pourront créer des environnements, objets et avatars virtuels et moduler leur apparence et leurs fonctionnalités, en employant uniquement du langage naturel, qui générera ensuite du code, traditionnellement utilisé dans le Roblox Studio. Les fonctionnalités seront disponibles dans les semaines à venir. Objectif : faciliter la création de jeux vidéo pour la démocratiser à un cercle élargi de créateurs, qu’ils soient chevronnés ou de simples curieux, sans notions de code.

Programmer, un jeu d’enfant ?

Depuis ChatGPT, les annonces liées à l’IA générative se multiplient, entre le lancement de Bard par Google et d’ERNIE par Baidu. Les chatbots occupent le terrain médiatique, alors que d’autres applications de l’IA générative prennent forment. En effet, ce type d’intelligence artificielle peut générer automatiquement du code à partir de bases de données existantes, tâche essentielle dans le processus de création d'un jeu. En mai 2022, Minecraft a montré qu’il était possible de contrôler les personnages en faisant usage du langage naturel, qui se transformait ensuite en code et influait sur l'interface de programmation.

Plus de créateurs = plus de joueurs ?

Roblox veut prouver qu’il n’est pas si compliqué de créer un jeu vidéo, même en cas de compétences limitées en code, et ainsi attirer de nouveaux utilisateurs, par un effet de réseau, « Certains créateurs savent comment coder, mais peuvent avoir une expérience limitée de la création de modèles 3D haute-fidélité. D'autres peuvent être plus expérimentés dans la conception de modèles, mais moins dans le code », explique Daniel Sturman, CTO de Roblox.

En plus de cet outil natif, l'entreprise veut aller encore plus loin : des solutions fondées sur l’IA générative sont déjà utilisées par les développeurs. Ces logiciels ne sont pas intégrés à Roblox, et nécessitent d’adapter le contenu produit aux normes de la plateforme. L’entreprise ne veut pas faire d’impasse, et travaille donc à un système d’intégration de ces outils tiers, sans préciser de date.

Dans la même catégorie L’homme reprend le dessus sur l’intelligence artificielle au jeu de go

La partie ne fait que commencer

Dans son communiqué de presse, l’entreprise fait part des trois défis qu’elle se met en quête de relever : adapter les outils aux besoins réels des créateurs, assurer une modération exemplaire, et façonner un modèle économique attractif. L’approche Roblox reste prudente, face aux risques d’utilisations malveillantes, alors que l’entreprise avait déjà été pointée du doigt dans une affaire d’exploitation sexuelle.