Au bord du gouffre, Magic Leap a trouvé un moyen pour contourner ce qui aurait pu être son destin. Aujourd’hui, la start-up renaît de ses cendres et sauve ses salariés d’un licenciement massif. De cette façon, l’effet de son échec commercial et de la crise sanitaire causée par le Covid-19 seraient derrière elle. Le reste de son personnel pourrait désormais respirer et ses activités habituelles se remettre en route.

Une bouée de sauvetage valant 350 millions de dollars

L’état actuel de Magic Leap ne date pas d’hier. L’entreprise commençait à s’affaiblir depuis le lancement de son produit phare. Elle aurait dépensé près de 2,3 milliards de dollars pour lancer les Magic Leap One, des lunettes de réalité augmentée. Cette somme serait alors vaine puisque les ventes aurait été médiocre. Rony Abovitz, le PDG de l’entreprise, aurait espéré écouler jusqu’à 100 000 unités contre un maigre chiffre de 6 000 exemplaires.

Il faut dire que le grand public n’était pas encore prêt à consommer ce genre de produit. Dans la foulée de cette catastrophe, Magic Leap n’a pas oublié de désigner le Covid-19 comme responsable de son année difficile. La conséquence est qu’Abovitz est obligé, vers la fin du mois d’avril, d’adresser à son personnel une note qui mentionne la suppression d’environ mille emplois. L’entreprise était aussi contrainte d’abandonner ses activités de consommation.

Intégrer la réalité augmentée dans le secteur de la santé

Pour sauver la situation, Magic Leap a cédé une part de son actionnariat pour récupérer un autre financement. Son capital serait à l’heure actuelle partagé avec une entreprise non identifiée, œuvrant dans la santé. De son investissement, celle-ci aurait le souhait d’intégrer la réalité augmentée à son secteur. Ce genre de technologie semble donc impressionner ces investisseurs, malgré l’échec du premier lancement de Rony Abovitz.

Grâce à cette bouée de sauvetage à 350 millions de dollars, la start-up rassure ses salariés. Abovitz l’aurait fièrement annoncé à ces derniers par le biais d’une note de service. La note comportant également l’annulation du plan de licenciement massif.

La restructuration de l’entreprise ne serait donc plus à l’ordre du jour. Les employés encore en lisse dans l’entreprise pourraient enfin respirer et garder leurs postes. L’expert en réalité augmentée pourrait également poursuivre ses activités, du moins pendant un certain temps.