Google met enfin à la page sa propre application mobile en y intégrant un mode sombre, actuellement en cours de déploiement sur iOS et Android. Ce mode sombre s’activera automatiquement (ou non) en fonction du thème déjà appliqué sur votre smartphone, du moins si vous utilisez les dernières moutures d’Android ou iOS 13, note The Verge. L’activation / désactivation manuelle de ce dark mode est aussi possible depuis les réglages, précise le média. Une recours manuel indispensable pour les utilisateurs disposant d’anciennes versions des deux OS.

Starting today & fully rolling out this week, dark mode is now available for the Google App on Android 10 and iOS 12/13. By default, the Google App will reflect your device’s system settings in Android 10 & iOS 13. If that’s set to a dark theme, the app will be in dark mode…. pic.twitter.com/ZqSD33ZhNt

— Google SearchLiaison (@searchliaison) May 19, 2020