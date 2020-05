Après avoir facilité l’identification des réponses, Twitter annonce désormais une nouveauté qui permettra à ses utilisateurs de consulter plus facilement les retweets avec commentaires. Toutefois, seuls les twittos qui consultent le réseau social depuis un appareil iOS (iPhone, iPad) auront la chance de profiter de cette mise à jour.

Sans surprise, c’est sur son propre compte Twitter que le réseau social a annoncé l’arrivée de cette nouveauté. Celle-ci a pour objectif d’organiser les retweets de façon à clarifier la lisibilité sur le réseau social. Ainsi, lorsqu’un utilisateur cliquera sur “Retweets”, il verra apparaître deux listes distinctes. La première comprendra tous les retweets avec commentaires et la seconde réunira tous les retweets sans commentaires ajoutés. Pour mieux comprendre cette nouvelle fonctionnalité, Twitter a publié une vidéo explicative, montrant pas à pas son fonctionnement. La voici :

Don’t miss the Tweets about your Tweet.

Now on iOS, you can see Retweets with comments all in one place. pic.twitter.com/oanjZfzC6y

— Twitter (@Twitter) May 12, 2020