L’entreprise d’Elon Musk The Boring Company vient d’achever la construction d’un deuxième tunnel à Las Vegas, un peu moins de 3 mois après la finalisation du premier. Si tout se passe comme prévu, il devrait ouvrir au public au mois de janvier prochain lors du CES 2021.

Premier système de transport commercial pour la firme

Elon Musk est sur tous les fronts : alors que son entreprise SpaceX s’apprête à réaliser son premier vol spatial habité, une autre de ses firmes vient également d’accomplir une étape importante. Moins d’un an après avoir obtenu un contrat de 48,6 millions de dollars auprès de la Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA), The Boring Company a terminé la construction de son deuxième tunnel sous le Convention Center de la ville du Nevada, connu pour abriter le CES chaque année.

Lorsque le projet sera complété, ces tunnels permettront d’acheminer les visiteurs d’un bout à l’autre du Convention Center. Des véhicules électriques Tesla, les Model 3s et Xs, ainsi qu’un tram fabriqué sur la base du Model 3, serviront de navettes et effectueront un trajet qui prend aujourd’hui 15 minutes à pied en seulement 2 minutes. À terme, ces véhicules suivront les conduits et capteurs se trouvant dans les tunnels afin de se déplacer, mais c’est bien un conducteur qui sera au volant lors du lancement du système, a précisé à The Verge Steve Hill, président et PDG de la LVCVA.

Il s’agira du tout premier dispositif de transport commercial mis en place par The Boring Company. Si l’entreprise a construit un autre tunnel près du QG de SpaceX à Hawthorne en Californie, ce dernier n’est utilisé que pour des tests.

Le coronavirus pourrait gâcher la fête

Malgré la pandémie de Covid-19 qui freine de nombreuses industries, le projet n’a pour l’instant essuyé aucun retard. Les tunnels devraient ainsi être testés jusqu’à leur inauguration publique prévue lors du CES 2021 qui se tiendra au mois de janvier. Quelques doutes sont toutefois émis pour cette date, puisqu’il est encore difficile de savoir si des événements regroupant autant de personnes pourront être maintenus.

Vegas Loop 12:41 AM Rumblings pic.twitter.com/aEFbkwD8WI — The Boring Company (@boringcompany) May 14, 2020

Désormais, The Boring Company va se charger de construire les plateformes d’accueil des passagers aux extrémités des tunnels. Steve Hill espère par la suite s’inspirer de ces systèmes pour améliorer les transports dans la ville de Las Vegas.