La NASA a dévoilé la date de son premier vol habité depuis une décennie. Le 27 mai prochain, les astronautes Doug Hurley et Bob Behnken s’envoleront pour la Station Spatiale internationale (ISS) à bord d’une capsule Crew Dragon de SpaceX.

Before our Apollo astronauts launched to the Moon, they had to walk out of these doors at @NASAKennedy.

And when we launch @AstroBehnken and @Astro_Doug on the @SpaceX Demo-2 mission, these doors will be used again.

Prepare to #LaunchAmerica on May 27: https://t.co/BtWva5fpmF pic.twitter.com/PAYSDdl6Cm

— NASA (@NASA) April 17, 2020